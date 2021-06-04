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новостей
03:12
Политика
Протасевич предал огласке обман беженцев «Белорусским домом в Варшаве»
03:11
Общество
Олимпийский чемпион Карелин дал совет молодым спортсменам
03:11
Общество
Канадские биологи назвали причину низкого кислорода в крови при COVID-19
03:10
Происшествия
Авария унесла жизнь петербуржца в Плюсском районе
03:00
Шоу-бизнес
Режиссер Олег Трофим через ФАН поздравил с днем рождения актера Евгения Косырева
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Политика
«Это ваше будущее»: Журавко не поверил «крокодильим слезам» Протасевича
02:51
Технологии
Российский новейший истребитель-невидимка Су-57 уйдет на экспорт
02:43
Армия
Обозреватель NI рассказал, почему Индия не откажется от российских С-400
02:33
Общество
Президент ТПП Катырин предложил ввести новую выплату для малоимущих россиян
02:27
Экономика
Замминистра торговли Евтухов оценил роль государства в регулировании цен
02:24
Политика
ВВС США насмешили читателей британских СМИ попытками напугать Россию
02:07
Шоу-бизнес
Дочка Ивана Урганта оголила ягодицы на эскалаторе метро
02:02
Общество
Заслуженный юрист РФ обвинил Моргенштерна в насмехательстве над правосудием
01:54
Общество
Картина «Майор Гром» стала лидером по просмотрам на «КиноПоиск HD» в мае
01:50
Общество
Глава ФСГР Титов перечислил ключевые проблемы российского спорта
01:37
Политика
Пушков прокомментировал отзыв Дании на прокладку Baltic Pipe
01:34
Общество
Финансист рассказал, как самостоятельно копить на пенсию
01:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дождях в России
01:19
Экономика
ЦБ спрогнозировал вытеснение наличности цифровым рублем
01:11
Политика
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«Это ваше будущее»: Журавко не поверил «крокодильим слезам» Протасевича

Политика
«Это ваше будущее»: Журавко не поверил «крокодильим слезам» Протасевича
facebook.com  /  Алексей Журавко

Киев, 4 июня. Из-за провокаций Романа Протасевича в Белоруссии мог бы повториться сценарий Донбасса с тысячами погибших, заявил украинский политолог Алексей Журавко.

Ранее было опубликовано интервью задержанного в Минске экс-главреда Telegram-канала Nexta. В какой-то момент молодой человек расплакался, вытирая слезы руками. Журавко в своем Telegram-канале подчеркнул, что не верит «крокодильим слезам» Протасевича. Он рассказал, как в свое время брал интервью у арестованных киевских силовиков в Донбассе. Все они со слезами утверждали, что в мирных граждан не стреляли, а на войну пошли, чтобы прокормить семьи.

«Мне тоже говорили, что над ними там издевались. А, мол, я, безрукий, безногий применял к ним пытки. Так вот, никаких пыток не применяли, ни я, ни другие. Кормили их хорошо. У них была белая постель, прогулки, и относились к ним, просто прекрасно! И эти слезы Протасевича вовсе не искренние слезы раскаяния! Я им не верю! Это слезы бессилия и злобы загнанной в угол крысы. Именно из-за него уже погибли люди в августе-сентябре 2020», — подчеркнул Журавко.

По его словам, провокации Telegram-канала Nexta и озвученная ими ложь могли привести к повторению сценария Донбасса в Белоруссии.

«Если бы не Россия, не жесткость белорусского лидера, то этим негодяям удалось бы разрушить еще одно государство, и сделать нищим еще один народ, обрекая его на вымирание и геноцид, как украинский», — считает политолог.

Журавко отметил, что не хочет глумиться над Протасевичем, поскольку «тут налицо результаты действий Европы и Америки». Плакать же по-настоящему еще предстоит украинским политикам, захватившим власть в 2014 году в результате государственного переворота. Первыми в списке Журавко назвал Владимира Зеленского, Петра Порошенко, Андрея Яценюка и других.

«Так что смотрите, колаборанты украинские, полицаи и фашисты, — именно это ваше будущее, когда вы будете так же плакать перед видеокамерами. Но только вас еще поведут по длинному темному коридору позора, приведут в Донбасс, чтобы вы, негодяи, увидели все то, что вы натворили», — подчеркнул политолог.

Ранее Протасевич рассказал, где базируется оппозиционное объединение ByPOL, и как оно связано с оппозиционным органом «Народное антикризисное управление». По его словам, организация «находится целиком в Польше», их офис находился на том же этаже, и того же офисного здания, что и штаб НАУ. Он добавил, что источники финансирования, почти наверняка, тоже польские.

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Все новости / Политика / «Это ваше будущее»: Журавко не поверил «крокодильим слезам» Протасевича
украина белоруссия журавко протасевич
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