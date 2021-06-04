Российский новейший истребитель-невидимка Су-57 уйдет на экспорт

Москва, 4 июня. Россия активизирует продажи иностранным клиентам своих флагманских многоцелевых самолетов пятого поколения Су-57, сообщает газета National Interest.

Марк Эпископос, обозреватель журнала по вопросам национальной безопасности, напомнил читателям, что изначально российские официальные лица утверждали, что рыночный интерес к Су-57 расширится лишь после того, как истребитель широко поступит в ВС РФ. Теперь же стало известно, что Москва активизирует продажи боевой машины иностранным покупателям.

Минобороны РФ получило свой первый серийный Су-57 в декабре 2020 года, а в 2021 году появятся еще четыре. Эти первые истребители будут оснащены двигателем АЛ-41Ф1; Су-57 с изготовленным на заказ более мощным двигателем начнут поставляться в 2022 году.

Ожидается, что к концу 2024 года в строй будут введены 22 истребителя Су-57, а ежегодно производиться будут не менее 15 истребителей. При примерной стоимости модели около 40 млн долларов Су-57 сочетает в себе сложную авионику, лучшую в своем классе аэродинамику и внушительный набор вооружений в относительно доступной упаковке. Тем не менее, с учетом амбициозной цели Москвы — закупить семьдесят шесть самолетов до 2028 года, проект Су-57 займет значительную часть оборонных расходов России.

«Кремль стремится компенсировать как можно большую часть этих затрат за счет ряда громких экспортных контрактов», — сообщает Эпископос.

Директор Ростеха по международному сотрудничеству и региональной политике Виктор Кладов ранее заявил, что экспортная версия самолета Су-57Э «вызывает большой интерес во многих странах, поскольку обладает уникальными боевыми и летными характеристиками». Конкретные детали текущих экспортных переговоров остаются в секрете, но Индия, Турция и Алжир входят в число импортеров, ранее проявивших интерес к Су-57.

Российские официальные лица утверждают, что рыночный интерес к Су-57 возрастет, когда истребитель поступит на широкую службу в Вооруженных силах России.

Ранее на этой неделе генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что руководство нескольких зарубежных государств проявляет значительный интерес к покупке экспортной версии новейшего российского истребителя Су-57.