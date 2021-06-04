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03:12
Политика
Протасевич предал огласке обман беженцев «Белорусским домом в Варшаве»
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Общество
Олимпийский чемпион Карелин дал совет молодым спортсменам
03:11
Общество
Канадские биологи назвали причину низкого кислорода в крови при COVID-19
03:10
Происшествия
Авария унесла жизнь петербуржца в Плюсском районе
03:00
Шоу-бизнес
Режиссер Олег Трофим через ФАН поздравил с днем рождения актера Евгения Косырева
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«Это ваше будущее»: Журавко не поверил «крокодильим слезам» Протасевича
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Технологии
Российский новейший истребитель-невидимка Су-57 уйдет на экспорт
02:43
Армия
Обозреватель NI рассказал, почему Индия не откажется от российских С-400
02:33
Общество
Президент ТПП Катырин предложил ввести новую выплату для малоимущих россиян
02:27
Экономика
Замминистра торговли Евтухов оценил роль государства в регулировании цен
02:24
Политика
ВВС США насмешили читателей британских СМИ попытками напугать Россию
02:07
Шоу-бизнес
Дочка Ивана Урганта оголила ягодицы на эскалаторе метро
02:02
Общество
Заслуженный юрист РФ обвинил Моргенштерна в насмехательстве над правосудием
01:54
Общество
Картина «Майор Гром» стала лидером по просмотрам на «КиноПоиск HD» в мае
01:50
Общество
Глава ФСГР Титов перечислил ключевые проблемы российского спорта
01:37
Политика
Пушков прокомментировал отзыв Дании на прокладку Baltic Pipe
01:34
Общество
Финансист рассказал, как самостоятельно копить на пенсию
01:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дождях в России
01:19
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ЦБ спрогнозировал вытеснение наличности цифровым рублем
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Обозреватель NI рассказал, почему Индия не откажется от российских С-400

Армия
Обозреватель NI рассказал, почему Индия не откажется от российских С-400
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 4 июня. Специалист по стрелковому оружию Питер Сучиу рассказал, почему Индия не откажется от закупки российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) большой дальности С-400 «Триумф».

В апреле Индия обратилась к России с просьбой ускорить доставку «Триумфов», сообщает National Interest. Стороны уже подписали контракт на 5,43 миллиарда долларов о поставке пяти полковых комплектов С-400. В Москву для прохождения обучения отправилась группа ВВС Индии.

Поставкам мог помешать введенный администрацией президента США Дональда Трампа в 2017 году Закон о противодействии противникам Америки (CAATSA), отмечает Сучиу.

«Если Индия решит продолжить покупку С-400, этот акт определенно будет представлять собой значительную и, следовательно, подлежащую санкциям сделку с российским оборонным сектором в соответствии с разделом 231 CAATSA», — предупредил председатель комитета сената США по международным отношениям Боб Менендес.

Но процесс покупки платформы начался до вступления закона в силу, подчеркнул американский обозреватель. Глава МИД РФ Сергей Лавров недавно заявил, что никаких изменений в контрактах с Индией по поставкам С-400 не произошло. Министр уточнил, что российско-индийское партнерство также распространяется на экономическую, политическую, гуманитарную, военно-техническую и медицинскую сферы.

Нью-Дели заявил о намерении закупить С-400 еще в 2015 году. Контракт был подписан во время визита президента РФ Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года. Учитывая то, что Нью-Дели сталкивается с угрозами со стороны Пакистана и Китая, индийское руководство может не отказаться от закупки С-400, заключает обозреватель NI.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) рассказали о реализации контракта на поставку российских ЗРК С-400 Индии. В службе обещали назвать примерные сроки отгрузки комплексов заказчикам уже в скором времени.

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россия сша с-400 индия
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