Обозреватель NI рассказал, почему Индия не откажется от российских С-400

Вашингтон, 4 июня. Специалист по стрелковому оружию Питер Сучиу рассказал, почему Индия не откажется от закупки российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) большой дальности С-400 «Триумф».

В апреле Индия обратилась к России с просьбой ускорить доставку «Триумфов», сообщает National Interest. Стороны уже подписали контракт на 5,43 миллиарда долларов о поставке пяти полковых комплектов С-400. В Москву для прохождения обучения отправилась группа ВВС Индии.

Поставкам мог помешать введенный администрацией президента США Дональда Трампа в 2017 году Закон о противодействии противникам Америки (CAATSA), отмечает Сучиу.

«Если Индия решит продолжить покупку С-400, этот акт определенно будет представлять собой значительную и, следовательно, подлежащую санкциям сделку с российским оборонным сектором в соответствии с разделом 231 CAATSA», — предупредил председатель комитета сената США по международным отношениям Боб Менендес.

Но процесс покупки платформы начался до вступления закона в силу, подчеркнул американский обозреватель. Глава МИД РФ Сергей Лавров недавно заявил, что никаких изменений в контрактах с Индией по поставкам С-400 не произошло. Министр уточнил, что российско-индийское партнерство также распространяется на экономическую, политическую, гуманитарную, военно-техническую и медицинскую сферы.

Нью-Дели заявил о намерении закупить С-400 еще в 2015 году. Контракт был подписан во время визита президента РФ Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года. Учитывая то, что Нью-Дели сталкивается с угрозами со стороны Пакистана и Китая, индийское руководство может не отказаться от закупки С-400, заключает обозреватель NI.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) рассказали о реализации контракта на поставку российских ЗРК С-400 Индии. В службе обещали назвать примерные сроки отгрузки комплексов заказчикам уже в скором времени.