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03:12
Политика
Протасевич предал огласке обман беженцев «Белорусским домом в Варшаве»
03:11
Общество
Олимпийский чемпион Карелин дал совет молодым спортсменам
03:11
Общество
Канадские биологи назвали причину низкого кислорода в крови при COVID-19
03:10
Происшествия
Авария унесла жизнь петербуржца в Плюсском районе
03:00
Шоу-бизнес
Режиссер Олег Трофим через ФАН поздравил с днем рождения актера Евгения Косырева
02:54
Политика
«Это ваше будущее»: Журавко не поверил «крокодильим слезам» Протасевича
02:51
Технологии
Российский новейший истребитель-невидимка Су-57 уйдет на экспорт
02:43
Армия
Обозреватель NI рассказал, почему Индия не откажется от российских С-400
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02:02
Общество
Заслуженный юрист РФ обвинил Моргенштерна в насмехательстве над правосудием
01:54
Общество
Картина «Майор Гром» стала лидером по просмотрам на «КиноПоиск HD» в мае
01:50
Общество
Глава ФСГР Титов перечислил ключевые проблемы российского спорта
01:37
Политика
Пушков прокомментировал отзыв Дании на прокладку Baltic Pipe
01:34
Общество
Финансист рассказал, как самостоятельно копить на пенсию
01:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дождях в России
01:19
Экономика
ЦБ спрогнозировал вытеснение наличности цифровым рублем
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Замминистра торговли Евтухов оценил роль государства в регулировании цен

Экономика
Замминистра торговли Евтухов оценил роль государства в регулировании цен
Global Look Press  /  Oliver Berg / dpa

Санкт-Петербург, 4 июня. Участие государства в регулировании цен не продукты является временной мерой, заявил замглавы министерства промышленности и торговли Виктор Евтухов на ПМЭФ.

Во время пандемии коронавируса, по словам чиновника, разным сторонам рынка удалось достичь соглашений. Благодаря этому цены на продукты снизились. Речь здесь не идет о прямом госрегулировании. Государство выступило лишь как партнер, никому ничего не навязывая. К соглашениям присоединялись участники рынка на добровольной основе.

Стоимость яиц в результате снизилась. Цены на курицу и мясо, как отметил замминистра, стабилизировались. Если происходит перегрев рынка, государство может краткосрочно вмешиваться.

«Когда цены выросли до 100%, государство вмешалось в этот процесс. Да, может быть, это решения не экономического свойства, а социального. Но государство должно применять меры, направленные на достижение социальных результатов. Ничего страшного в этом нет», — подчеркнул Евтухов в беседе с «Известиями».

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее рассказал, с чем помимо пандемии коронавируса может быть связан рост цен на продовольствие на мировом рынке. Речь идет, по его словам, о большом объеме ликвидности.

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минпромторг рынок евтухов продовольствие госрегулирование
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