Замминистра торговли Евтухов оценил роль государства в регулировании цен

Санкт-Петербург, 4 июня. Участие государства в регулировании цен не продукты является временной мерой, заявил замглавы министерства промышленности и торговли Виктор Евтухов на ПМЭФ.

Во время пандемии коронавируса, по словам чиновника, разным сторонам рынка удалось достичь соглашений. Благодаря этому цены на продукты снизились. Речь здесь не идет о прямом госрегулировании. Государство выступило лишь как партнер, никому ничего не навязывая. К соглашениям присоединялись участники рынка на добровольной основе.

Стоимость яиц в результате снизилась. Цены на курицу и мясо, как отметил замминистра, стабилизировались. Если происходит перегрев рынка, государство может краткосрочно вмешиваться.

«Когда цены выросли до 100%, государство вмешалось в этот процесс. Да, может быть, это решения не экономического свойства, а социального. Но государство должно применять меры, направленные на достижение социальных результатов. Ничего страшного в этом нет», — подчеркнул Евтухов в беседе с «Известиями».

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее рассказал, с чем помимо пандемии коронавируса может быть связан рост цен на продовольствие на мировом рынке. Речь идет, по его словам, о большом объеме ликвидности.