Лондон, 4 июня. ВВС США попытались продемонстрировать России мощность своих бомбардировщиков B-52, которые пролетели за 12 часов над территорией Эстонии, Латвии и других стран.

Демонстрация боевой мощи осуществилась в рамках учений «Союзное небо». Однако среди читателей британских СМИ старания США подняли на смех, передает «ПолитРоссия». По мнению британцев, бомбардировщики давно устарели и уступают российскому вооружению.

«Мой друг служил в ВВС в эскадрилье B-52 в начале 1980-х годов, вероятно, это те же самые самолеты, на которых он работал тогда», — с сарказмом отметил один из комментаторов.

Многие сошлись на мнении, что США выставили на посмешище и себя, и НАТО. Российский президент Владимир Путин наверняка смеялся над усилиями американских военных, добавил один из иронизирующих скептиков.

«Пустая трата топлива. Русские знают возможности B-52, у них было 70 лет, чтобы выяснить это», — подвел итог учений другой комментатор.

Недавно президент США Джо Байден назвал одну из самых главных американских целей в мире. Оказалось, что это борьба с мировой коррупцией.