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Олимпийский чемпион Карелин дал совет молодым спортсменам
03:11
Общество
Канадские биологи назвали причину низкого кислорода в крови при COVID-19
03:10
Происшествия
Авария унесла жизнь петербуржца в Плюсском районе
03:00
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«Это ваше будущее»: Журавко не поверил «крокодильим слезам» Протасевича
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Технологии
Российский новейший истребитель-невидимка Су-57 уйдет на экспорт
02:43
Армия
Обозреватель NI рассказал, почему Индия не откажется от российских С-400
02:33
Общество
Президент ТПП Катырин предложил ввести новую выплату для малоимущих россиян
02:27
Экономика
Замминистра торговли Евтухов оценил роль государства в регулировании цен
02:24
Политика
ВВС США насмешили читателей британских СМИ попытками напугать Россию
02:07
Шоу-бизнес
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02:02
Общество
Заслуженный юрист РФ обвинил Моргенштерна в насмехательстве над правосудием
01:54
Общество
Картина «Майор Гром» стала лидером по просмотрам на «КиноПоиск HD» в мае
01:50
Общество
Глава ФСГР Титов перечислил ключевые проблемы российского спорта
01:37
Политика
Пушков прокомментировал отзыв Дании на прокладку Baltic Pipe
01:34
Общество
Финансист рассказал, как самостоятельно копить на пенсию
01:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дождях в России
01:19
Экономика
ЦБ спрогнозировал вытеснение наличности цифровым рублем
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ВВС США насмешили читателей британских СМИ попытками напугать Россию

Политика
ВВС США насмешили читателей британских СМИ попытками напугать Россию
wikipedia.org  /  Master Sgt. Lance Cheung

Лондон, 4 июня. ВВС США попытались продемонстрировать России мощность своих бомбардировщиков B-52, которые пролетели за 12 часов над территорией Эстонии, Латвии и других стран.

Демонстрация боевой мощи осуществилась в рамках учений «Союзное небо». Однако среди читателей британских СМИ старания США подняли на смех, передает «ПолитРоссия». По мнению британцев, бомбардировщики давно устарели и уступают российскому вооружению.

«Мой друг служил в ВВС в эскадрилье B-52 в начале 1980-х годов, вероятно, это те же самые самолеты, на которых он работал тогда», — с сарказмом отметил один из комментаторов.

Многие сошлись на мнении, что США выставили на посмешище и себя, и НАТО. Российский президент Владимир Путин наверняка смеялся над усилиями американских военных, добавил один из иронизирующих скептиков.

«Пустая трата топлива. Русские знают возможности B-52, у них было 70 лет, чтобы выяснить это», — подвел итог учений другой комментатор.

Недавно президент США Джо Байден назвал одну из самых главных американских целей в мире. Оказалось, что это борьба с мировой коррупцией.

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сша нато учения
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