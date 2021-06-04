Президент ТПП Катырин предложил ввести новую выплату для малоимущих россиян

Москва, 4 июня. Государство должно выделить категории малоимущих россиян субсидию на продовольствие, так как они потребляют мало овощей, мяса и рыбы.

Выплата смогла бы поддержать российских производителей. Субсидия на продовольствие является возможностью для организации полноценного питания своей семьи. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин, информирует газета "Известия".

Катырин отметил, что ограничение траты этих денег только на продукты питания позволит достичь нескольких целей. По его словам, такая мера поддержки поможет семьям, поддержит отечественного производителя и исключит необходимость государственного регулирования цен.

Федеральные власти для восстановления малого и среднего бизнеса проводят работы с каждым отраслевым объединением. Предложения предпринимателей в различных сферах сигнализируют о желании бизнеса выйти на тот уровень прибыли, что был до пандемии коронавируса. Об этом рассказала ФАН уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.