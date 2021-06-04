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03:12
Политика
Протасевич предал огласке обман беженцев «Белорусским домом в Варшаве»
03:11
Общество
Олимпийский чемпион Карелин дал совет молодым спортсменам
03:11
Общество
Канадские биологи назвали причину низкого кислорода в крови при COVID-19
03:10
Происшествия
Авария унесла жизнь петербуржца в Плюсском районе
03:00
Шоу-бизнес
Режиссер Олег Трофим через ФАН поздравил с днем рождения актера Евгения Косырева
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Политика
«Это ваше будущее»: Журавко не поверил «крокодильим слезам» Протасевича
02:51
Технологии
Российский новейший истребитель-невидимка Су-57 уйдет на экспорт
02:43
Армия
Обозреватель NI рассказал, почему Индия не откажется от российских С-400
02:33
Общество
Президент ТПП Катырин предложил ввести новую выплату для малоимущих россиян
02:27
Экономика
Замминистра торговли Евтухов оценил роль государства в регулировании цен
02:24
Политика
ВВС США насмешили читателей британских СМИ попытками напугать Россию
02:07
Шоу-бизнес
Дочка Ивана Урганта оголила ягодицы на эскалаторе метро
02:02
Общество
Заслуженный юрист РФ обвинил Моргенштерна в насмехательстве над правосудием
01:54
Общество
Картина «Майор Гром» стала лидером по просмотрам на «КиноПоиск HD» в мае
01:50
Общество
Глава ФСГР Титов перечислил ключевые проблемы российского спорта
01:37
Политика
Пушков прокомментировал отзыв Дании на прокладку Baltic Pipe
01:34
Общество
Финансист рассказал, как самостоятельно копить на пенсию
01:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дождях в России
01:19
Экономика
ЦБ спрогнозировал вытеснение наличности цифровым рублем
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Президент ТПП Катырин предложил ввести новую выплату для малоимущих россиян

Общество
Президент ТПП Катырин предложил ввести новую выплату для малоимущих россиян
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 июня. Государство должно выделить категории малоимущих россиян субсидию на продовольствие, так как они потребляют мало овощей, мяса и рыбы.

Выплата смогла бы поддержать российских производителей. Субсидия на продовольствие является возможностью для организации полноценного питания своей семьи. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин, информирует газета "Известия".

Катырин отметил, что ограничение траты этих денег только на продукты питания позволит достичь нескольких целей. По его словам, такая мера поддержки поможет семьям, поддержит отечественного производителя и исключит необходимость государственного регулирования цен.

Федеральные власти для восстановления малого и среднего бизнеса проводят работы с каждым отраслевым объединением. Предложения предпринимателей в различных сферах сигнализируют о желании бизнеса выйти на тот уровень прибыли, что был до пандемии коронавируса. Об этом рассказала ФАН уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

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Все новости / Общество / Президент ТПП Катырин предложил ввести новую выплату для малоимущих россиян
бизнес выплаты малоимущие
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