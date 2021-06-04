Дочка Ивана Урганта оголила ягодицы на эскалаторе метро

Нью-Йорк, 4 июня. Падчерица знаменитого телеведущего 20-летняя Эрика Кикнадзе вызвала жаркие споры в Сети провокационным кадром.

Девушка опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото: стоя на эскалаторе в нью-йоркском метро, она задрала юбку и показала упругие ягодицы и белоснежное нижнее белье.

Фотография вызвала неоднозначную реакцию среди подписчиков девушки. Некоторые поспешили осудить Эрику за слишком неприличный вид.

«Папа увидит же, блин», — негодует подписчица под ником lissa.ro.

«Пошло. Стыдно перед родителями», — подчеркнула lali_dzheniya.

Некоторые добавили, что папе стоит пошутить по этому поводу в своей программе «Вечерний Ургант». Нашлось и немало защитников, посчитавших, что в этом кадре нет ничего предосудительного.

«Что же люди подумают? А ведь люди подумают, что булки прекрасны!» — пишет iv_kazantsev.

«Ну, показала и показала, свои же, родные, не чьи-то выставила напоказ, не спросив. Смело», — считает plettemarina.

Другие не без юмора отметили, что согласны с девушкой, ведь в метро довольно жарко.

Эрика Кикнадзе — старшая дочь нынешней жены телеведущего Натальи Кикнадзе. В 2015 году она сначала переехала в Лондон, а в 2018-м поступила в престижную Школу дизайна Parsons в Нью-Йорке. В шапке профиля девушки в соцсети написано, что она сейчас занимается музыкой.

Недавно Ургант порадовал поклонников редким снимком своей дочери Нины, рожденной в браке с Натальей. Шоумен показал девочку-подростка, выделяющуюся ярким имиджем. На фото Нина Ургант сидит за столиком на веранде ресторана со стаканом ярко-красного напитка. Кадр с дочерью-подростком привел в восторг подписчиков шоумена. Поклонники обратили внимание на внешнее сходство Урганта и его дочери.