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новостей
03:12
Политика
Протасевич предал огласке обман беженцев «Белорусским домом в Варшаве»
03:11
Общество
Олимпийский чемпион Карелин дал совет молодым спортсменам
03:11
Общество
Канадские биологи назвали причину низкого кислорода в крови при COVID-19
03:10
Происшествия
Авария унесла жизнь петербуржца в Плюсском районе
03:00
Шоу-бизнес
Режиссер Олег Трофим через ФАН поздравил с днем рождения актера Евгения Косырева
02:54
Политика
«Это ваше будущее»: Журавко не поверил «крокодильим слезам» Протасевича
02:51
Технологии
Российский новейший истребитель-невидимка Су-57 уйдет на экспорт
02:43
Армия
Обозреватель NI рассказал, почему Индия не откажется от российских С-400
02:33
Общество
Президент ТПП Катырин предложил ввести новую выплату для малоимущих россиян
02:27
Экономика
Замминистра торговли Евтухов оценил роль государства в регулировании цен
02:24
Политика
ВВС США насмешили читателей британских СМИ попытками напугать Россию
02:07
Шоу-бизнес
Дочка Ивана Урганта оголила ягодицы на эскалаторе метро
02:02
Общество
Заслуженный юрист РФ обвинил Моргенштерна в насмехательстве над правосудием
01:54
Общество
Картина «Майор Гром» стала лидером по просмотрам на «КиноПоиск HD» в мае
01:50
Общество
Глава ФСГР Титов перечислил ключевые проблемы российского спорта
01:37
Политика
Пушков прокомментировал отзыв Дании на прокладку Baltic Pipe
01:34
Общество
Финансист рассказал, как самостоятельно копить на пенсию
01:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дождях в России
01:19
Экономика
ЦБ спрогнозировал вытеснение наличности цифровым рублем
01:11
Политика
МИД РФ ответил на критику «Спутника V» в нидерландском Het Parool
Все новости

Картина «Майор Гром» стала лидером по просмотрам на «КиноПоиск HD» в мае

Общество
Картина «Майор Гром» стала лидером по просмотрам на «КиноПоиск HD» в мае
Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор»

Москва, 4 июня. Отечественная картина «Майор Гром: Чумной доктор» стала самой популярной по просмотрам на сервисе для просмотра фильмов «КиноПоиск HD» в мае.

Больше 900 тысяч зрителей оценили фильм за первый месяц. Этот показатель является рекордным для отечественных картин. Только фильм «Лига справедливости» Зака Снайдера, который посмотрели больше 1,8 миллиона пользователей, опережает «Майора Грома» по популярности на сервисе.

Пятерка лидеров по просмотрам в прошлом месяце также состоит из картин «Пищеблок», «Вампиры средней полосы», «За час до рассвета» и «Медиатор».

Ранее сообщалось, что актер театра и кино Виктор Сухоруков резко отреагировал на требование украинцев изменить фразу из фильма «Брат-2». Речь идет о реплике о бандеровцах, которую стриминговый сервис Netflix перевел как «украинские коллаборационисты».

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кино кинопоиск фильм майор гром
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