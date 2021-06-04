Картина «Майор Гром» стала лидером по просмотрам на «КиноПоиск HD» в мае

Москва, 4 июня. Отечественная картина «Майор Гром: Чумной доктор» стала самой популярной по просмотрам на сервисе для просмотра фильмов «КиноПоиск HD» в мае.

Больше 900 тысяч зрителей оценили фильм за первый месяц. Этот показатель является рекордным для отечественных картин. Только фильм «Лига справедливости» Зака Снайдера, который посмотрели больше 1,8 миллиона пользователей, опережает «Майора Грома» по популярности на сервисе.

Пятерка лидеров по просмотрам в прошлом месяце также состоит из картин «Пищеблок», «Вампиры средней полосы», «За час до рассвета» и «Медиатор».

Ранее сообщалось, что актер театра и кино Виктор Сухоруков резко отреагировал на требование украинцев изменить фразу из фильма «Брат-2». Речь идет о реплике о бандеровцах, которую стриминговый сервис Netflix перевел как «украинские коллаборационисты».