Глава ФСГР Титов перечислил ключевые проблемы российского спорта

Санкт-Петербург, 4 июня. Спорт в России развивается огромными темпами. Какие проблемы сейчас перед ним стоят, рассказал глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов.

Тема спорта обсуждалась в рамках дискуссионного клуба на международном экономическом форуме в Петербурге. Участие в обсуждении принимал глава ФСГР. Государство, по его словам, тратит на развитие спорта гигантские ресурсы. При этом остаются серьезные проблемы, которые нужно решать совместными усилиями.

«Обновление и строительство новой инфраструктуры, воспитание тренерского состава и открытая информационная политика, чтобы люди просто знали, что происходит. Работа над этими тремя пунктами поможет избавиться от проблем в российском спорте», — подчеркнул Титов в беседе с изданием «Слово и дело».

Глава комитета Госдумы по спорту Борис Пайкин ранее рассказал, как вовлечь молодежь в массовый спорт. Для этого, по его мнению, нужно использовать современные технологии.