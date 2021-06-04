Пушков прокомментировал отзыв Дании на прокладку Baltic Pipe

Москва, 4 июня. Варшаве будет не до российского газопровода «Северный поток — 2» после отзыва Данией разрешения на прокладку газопровода Baltic Pipe, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

В Дании местное управление по охране окружающей среды выдало разрешение на строительство трубопровода Baltic Pipe, который должен был связывать страну с Польшей. Спустя два года разрешение было отозвано.

«Теперь <…> свой проект спасать надо. Как гласит мудрость, не рой другому яму, сам в нее попадешь», — написал Пушков в Twitter.

Ранее Пушков отреагировал на слова украинского президента Владимира Зеленского о «СП-2». Строительство «Северного потока — 2» имеет негативные последствия для Украины, уверен лидер страны.

Глава страны считает, что трубопровод лишит Киев 3 млрд долларов. Кроме того, отключение страны от поставок газа скажется на украинской армии, которая начнет испытывать проблемы с финансированием.

Пушков же считает, что Украине будет лучше без войск. По его словам, урезание расходов на армию скажется на ситуации в Донбассе.