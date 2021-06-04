Гидрометцентр предупредил о заморозках и дождях в России

Москва, 4 июня. До конца недели в различных регионах России ожидается очень неустойчивая погода, возможны заморозки, дожди и даже смерчи.

В ряде регионов синоптики ожидают заморозки на почве. В ближайшие ночи в Кировской области и Пермском крае возможно понижение температуры до -1 градуса, в Свердловской и Челябинской областях — до -2 градусов, сообщает со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину «Российская газета».

В Омской области днем 4 июня похолодает до +10…+15, ночью возможны заморозки до -5 градусов. В Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской и Томской областях похолодает к выходным. В регионах ожидаются дожди, в горах Республики Алтай пройдут дожди со снегом.

В субботу, 5 июня, дождь со снегом прогнозируется на арктическом побережье Якутии. В южных районах Красноярского края пройдут сильные дожди. На Сахалине, в Приморье и Хабаровском крае сильные дожди ожидаются 4 и 5 июня.

В Краснодарском крае воздух прогреется всего до +15…+20 градусов. В Крыму дождливо, +17…+22. Над Черным морем на участке Анапа-Магри в течение суток 4 и 5 июня есть вероятность формирования смерчей. В Ставропольском крае сильный дождь в сочетании с градом, грозой и шквалистым ветром ожидается 4-6 июня. В Новгородской, Псковской и Ленинградской областях 4 июня до +29 градусов.

В Москве в пятницу начинается потепление до +24 градусов. Будет довольно солнечно, осадков ожидается мало.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в похолодании в Москве в первую неделю июня нет ничего критичного, сообщает «Царьград». Синоптик отметил, что летнее похолодание часто встречается в умеренных широтах.