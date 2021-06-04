Финансист рассказал, как самостоятельно копить на пенсию

Москва, 4 июня. Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий рассказал, как россиянам самостоятельно копить на пенсию.

Чтобы на пенсии не потерять привычный доход, с учетом инфляции в ценах реального времени 25-летнему человеку нужно инвестировать в ценные бумаги около 11-15% от зарплаты, сообщает агентство «Прайм». Его портфель должен состоять из 20% облигаций и 80% российских акций.

«Логика пенсионных накоплений очень проста – чем позже вы начинаете откладывать, тем выше должна быть доля ежемесячного дохода, которая направляется в инвестиции», — отметил финансист.

Типовой портфель для долгосрочного инвестора в целом преимущественно состоит из акций, которые на длинных временных дистанциях являются лучшими генераторами доходности. Тем, кто моложе 40 лет, можно смело держать в портфеле 100% акций, уточнил Русецкий.

Ранее в Счетной палате назвали размер страховой пенсии после индексации, сообщает «Царьград». В материале ведомства отмечен средний размер выплаты в текущем году.