ЦБ спрогнозировал вытеснение наличности цифровым рублем

Москва, 4 июня. Аналитики Центрального банка видят большой потенциал в цифровом рубле и прогнозируют вытеснение наличной формы цифровым рублем.

Для этого необходимо обеспечить прослеживаемость денег в экономике при перечислении авансов, банковском сопровождении государственных контрактов. Новую форму нужно адаптировать к текущим экономическим условиям, рассказал руководитель структуры Роман Артюхин в беседе с «Известиями».

«Цифровой рубль — это та форма, которая должна приводить к быстрому движению денег в экономике», — отметил он.

Новый формат будет выстраиваться на удобстве и прозрачности платежей. Для этого власти стремятся упростить проведение трансакций, в том числе в пользу государства, со стороны наших граждан и юрлиц.

Недавно специалисты отметили позитивное влияние ПМЭФ-2021 на курс рубля. Особенно сильное воздействие на рынок оказали зашедшие в тупик переговоры США с Ираном.