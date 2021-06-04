МИД РФ ответил на критику «Спутника V» в нидерландском Het Parool

Москва, 4 июня. МИД России ответил на критику российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в нидерландском издании Het Parool.

В материале «Вакцинироваться российской вакциной или нет?» от 11 мая журналисты Het Parool пишут о якобы корыстных целях продвигающей вакцину в Европе и в других регионах России. В МИД РФ подчеркивают, что авторы материала цитируют антироссийские клише властей Литвы и заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что темпы вакцинации в РФ «значительно отстают от европейских».

«Недоумение вызывает утверждение журналистов, что отсутствие одобрения российской вакцины со стороны Европейского агентства по лекарственным (EMA) средствам связано с тем, что Россия якобы «не предоставляет дополнительные данные и доказательства эффективности «Спутника V», — говорится в опубликованном дипломатическим ведомством сообщении.

В МИД России напомнили, что научные статьи по результатам трех фаз клинических исследований «Спутника V» были опубликованы в журнале The Lancet. В Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) все необходимые данные передали еще в марте. То есть «решение по одобрению российской вакцины искусственно задерживается», указали в дипведомстве.

Авторы сообщения отмечают, что российскую вакцину одобрили свыше 60 стран. В 28 странах она уже применяется в прививочных кампаниях. В МИД России рекомендуют нидерландским журналистам задуматься над словами бывшего премьер-министра Словакии Игоря Матовича о том, что «единственные правила пандемии – это здоровье и жизнь», и ответить положительно на поставленный в заголовке их материала вопрос.

Ранее «Царьград» сообщил, что Минздрав России рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и EMA зарегистрируют «Спутник V» в ближайшие месяцы. По данным СМИ, регистрационное досье уже находится на финальной стадии подготовки.