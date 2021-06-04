«Синие ведерки» предложили прировнять электросамокат к мопеду

Москва, 4 июня. Правила движения самокатов следует отрегулировать, при этом более мощные устройства нужно отделить от обычных, предложил координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

В соответствии с правилами ПДД, прогулочные самокаты, скейтборды — маломощные устройства. Однако существуют детские самокаты, которые в действительности не несут опасности, и электросамокаты, способные развивать скорость равную автомобилю. Именно с их популяризацией возросло и количество ДТП.

«Если на электросамокат установлен двигатель более 250 ватт, то он должен быть приравнен к мопеду», — призвал Шкуматов в интервью «Радио-1».

Если девайс по техническим характеристикам больше похож на скутер, а то и на мотоцикл, то такие устройства должны считаться транспортными средствами. Нужно, чтобы устройства получали обязательный сертификат соответствия, а их водитель следовал правилам дорожного движения.

«Необходимо прописать в правилах, что в случае столкновения такого устройства с любым другим участником дорожного движения, ответственность несет человек, который им управлял. Или его родители», — считает эксперт.

Ранее аналитик центра «Движение без опасности» одобрил лимит скорости для электросамокатов. Теперь самокатчикам из Подмосковья можно передвигаться с максимальной скоростью 20 км/ч.