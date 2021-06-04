«Известия» рассказали, как и за что «сажают» тик-токеров

Москва, 4 июня. Публикации в TikTok все чаще становятся причиной возбуждения административных и уголовных дел. «Известия» рассказали, как правоохранители работают с пользователями соцсети.

Юрист Артем Лиляк в беседе с «Известиями» сообщил, что для установления личности применяется алгоритм анализа связей аккаунта с другими соцсетями, с подписчиками и друзьями. Перед правоохранителями стоит задача максимально точно определить личность и исключить вероятность того, что страницу ведет плагиатор.

Ролик сам по себе или другая публикация в Сети еще не являются нарушениями — они лишь демонстрируют событие. Этому событию необходимо давать правовую оценку, отмечает адвокат.