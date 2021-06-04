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04 июня 01:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:37
Политика
Пушков прокомментировал отзыв Дании на прокладку Baltic Pipe
01:34
Общество
Финансист рассказал, как самостоятельно копить на пенсию
01:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дождях в России
01:19
Экономика
ЦБ спрогнозировал вытеснение наличности цифровым рублем
01:11
Политика
МИД РФ ответил на критику «Спутника V» в нидерландском Het Parool
01:06
Общество
«Известия» рассказали, как и за что «сажают» тик-токеров
01:00
Общество
Барецкий заявил о срыве кладбищенского марафона и заплыва на гробах по Неве
00:57
Общество
«Синие ведерки» предложили прировнять электросамокат к мопеду
00:35
Армия
Обозреватель NI рассказал, как российский «Охотник» заставит «попотеть» НАТО
00:28
Экономика
Торгово-промышленная палата России подвела итоги 10-летней экономической политики
00:27
Общество
Российским туристам рассказали о перспективах открытия границ стран ЕС
00:25
Политика
Протасевич вспомнил об американских проектах «Белорусского дома в Варшаве»
00:14
Общество
Названы главные заказчики информационной кампании против «Спутника V»
00:10
Экономика
«Газпром» планирует достроить первую парогазовую станцию в Сербии в 2021 году
00:10
Политика
«Наивного» Зеленского осудили за навязывание Западу «боязни России»
00:00
Общество
Единственное в России: в Крыму раскрыли место для скалолазания в любой сезон
23:52
Политика
Протасевич озвучил имя настоящего создателя Telegram-канала Nexta
23:42
Общество
Названы профессии, представителям которых не будут платить пенсии
23:38
Общество
Мосгордума не планирует вводить номера и права для управления электросамокатами
23:21
Политика
Протасевич раскрыл связь оппозиционных инициатив ByPOL и НАУ
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«Известия» рассказали, как и за что «сажают» тик-токеров

Общество
«Известия» рассказали, как и за что «сажают» тик-токеров
Global Look Press  /  Wang Ying/Xinhua

Москва, 4 июня. Публикации в TikTok все чаще становятся причиной возбуждения административных и уголовных дел. «Известия» рассказали, как правоохранители работают с пользователями соцсети.

Юрист Артем Лиляк в беседе с «Известиями» сообщил, что для установления личности применяется алгоритм анализа связей аккаунта с другими соцсетями, с подписчиками и друзьями. Перед правоохранителями стоит задача максимально точно определить личность и исключить вероятность того, что страницу ведет плагиатор.

Ролик сам по себе или другая публикация в Сети еще не являются нарушениями — они лишь демонстрируют событие. Этому событию необходимо давать правовую оценку, отмечает адвокат.

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Все новости / Общество / «Известия» рассказали, как и за что «сажают» тик-токеров
соцсети tiktok работа полиции
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