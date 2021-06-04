Обозреватель NI рассказал, как российский «Охотник» заставит «попотеть» НАТО

Вашингтон, 4 июня. Американские специалисты считают, что новый российский боевой беспилотник-невидимка «Охотник» заставит «попотеть» военных НАТО, сообщает The National Interest (NI).

По данным российских СМИ, отечественный истребитель пятого поколения Су-57 сможет управлять сразу несколькими беспилотными летательными аппаратами «Охотник». Активные испытания боевых дронов ведутся в настоящее время. По мнению американских экспертов, такие возможности Су-57 могут доставить НАТО массу неприятностей.

«Беспилотник-невидимка «Охотник-Б» будет действовать рядом с самолетами Су-57. Минобороны России обнародовало видеозаписи о первом полете дрона в 2019 году, когда он кружил над Государственным летно-испытательным центром имени Чкалова», — цитирует обозревателей NI портал «ПолитРоссия».

«Охотник-Б» имеет взлетную массу около 20 тонн и может похвастаться эксплуатационной дальностью полета в 6000 километров и максимальной скоростью порядка 1000 км/ч. Считается, что дроны комплектуется двигателем АЛ-31Ф или более современным АЛ-41Ф, который также устанавливается на истребители Су-35.

Беспилотник предназначен для поддержки истребителей. «Охотник-Б» и, судя по всему, будет проводить разведку с помощью бортовых датчиков, передавая информацию Су-57. Группа из четырех дронов расширит осведомленность пилотов Су-57, предоставляя им информацию для наведения ракет дальнего радиуса действия.

Кроме того, дрон обладает боевыми возможностями и может нести две тонны боеприпасов, отмечают американские обозреватели. Они могут представлять угрозу расположенным в тылу противника объектам инфраструктуры и наносить удары, не подвергая пилота Су-57 риску.

Три опытных образца «Охотника-Б» должны до 2023 года пройти летные испытания. До четырех этих беспилотников также сможет нести российский десантный корабль проекта 23900 «Иван Рогов».

«Этот российский беспилотник-невидимка должен заставить НАТО попотеть», — заключают американские обозреватели.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец рассказал о возможностях связки Су-57 и ударных беспилотников С-70 «Охотник», сообщает «Царьград». Это открывает возможности для принципиально новых стратегий воздушного боя, считает эксперт.