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новостей
01:37
Политика
Пушков прокомментировал отзыв Дании на прокладку Baltic Pipe
01:34
Общество
Финансист рассказал, как самостоятельно копить на пенсию
01:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дождях в России
01:19
Экономика
ЦБ спрогнозировал вытеснение наличности цифровым рублем
01:11
Политика
МИД РФ ответил на критику «Спутника V» в нидерландском Het Parool
01:06
Общество
«Известия» рассказали, как и за что «сажают» тик-токеров
01:00
Общество
Барецкий заявил о срыве кладбищенского марафона и заплыва на гробах по Неве
00:57
Общество
«Синие ведерки» предложили прировнять электросамокат к мопеду
00:35
Армия
Обозреватель NI рассказал, как российский «Охотник» заставит «попотеть» НАТО
00:28
Экономика
Торгово-промышленная палата России подвела итоги 10-летней экономической политики
00:27
Общество
Российским туристам рассказали о перспективах открытия границ стран ЕС
00:25
Политика
Протасевич вспомнил об американских проектах «Белорусского дома в Варшаве»
00:14
Общество
Названы главные заказчики информационной кампании против «Спутника V»
00:10
Экономика
«Газпром» планирует достроить первую парогазовую станцию в Сербии в 2021 году
00:10
Политика
«Наивного» Зеленского осудили за навязывание Западу «боязни России»
00:00
Общество
Единственное в России: в Крыму раскрыли место для скалолазания в любой сезон
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Общество
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Обозреватель NI рассказал, как российский «Охотник» заставит «попотеть» НАТО

Армия
Обозреватель NI рассказал, как российский «Охотник» заставит «попотеть» НАТО
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 4 июня. Американские специалисты считают, что новый российский боевой беспилотник-невидимка «Охотник» заставит «попотеть» военных НАТО, сообщает The National Interest (NI).

По данным российских СМИ, отечественный истребитель пятого поколения Су-57 сможет управлять сразу несколькими беспилотными летательными аппаратами «Охотник». Активные испытания боевых дронов ведутся в настоящее время. По мнению американских экспертов, такие возможности Су-57 могут доставить НАТО массу неприятностей.

«Беспилотник-невидимка «Охотник-Б» будет действовать рядом с самолетами Су-57. Минобороны России обнародовало видеозаписи о первом полете дрона в 2019 году, когда он кружил над Государственным летно-испытательным центром имени Чкалова», — цитирует обозревателей NI портал «ПолитРоссия».

«Охотник-Б» имеет взлетную массу около 20 тонн и может похвастаться эксплуатационной дальностью полета в 6000 километров и максимальной скоростью порядка 1000 км/ч. Считается, что дроны комплектуется двигателем АЛ-31Ф или более современным АЛ-41Ф, который также устанавливается на истребители Су-35.

Беспилотник предназначен для поддержки истребителей. «Охотник-Б» и, судя по всему, будет проводить разведку с помощью бортовых датчиков, передавая информацию Су-57. Группа из четырех дронов расширит осведомленность пилотов Су-57, предоставляя им информацию для наведения ракет дальнего радиуса действия.

Кроме того, дрон обладает боевыми возможностями и может нести две тонны боеприпасов, отмечают американские обозреватели. Они могут представлять угрозу расположенным в тылу противника объектам инфраструктуры и наносить удары, не подвергая пилота Су-57 риску.

Три опытных образца «Охотника-Б» должны до 2023 года пройти летные испытания. До четырех этих беспилотников также сможет нести российский десантный корабль проекта 23900 «Иван Рогов».

«Этот российский беспилотник-невидимка должен заставить НАТО попотеть», — заключают американские обозреватели.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец рассказал о возможностях связки Су-57 и ударных беспилотников С-70 «Охотник», сообщает «Царьград». Это открывает возможности для принципиально новых стратегий воздушного боя, считает эксперт.

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Все новости / Армия / Обозреватель NI рассказал, как российский «Охотник» заставит «попотеть» НАТО
охотник армия вооружение
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