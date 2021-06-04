Протасевич вспомнил об американских проектах «Белорусского дома в Варшаве»

Минск, 4 июня. Экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич рассказал, как председатель фонда «Белорусский дом в Варшаве» Алесь Зарембюк предлагал редакции проект на американские гранты.

Журналист телеканала ОНТ Марат Марков взял интервью у белорусского блогера, в котором он раскрыл детали деятельности Telegram-канала. Экс-журналист Еврорадио заявил, что основатель Nexta Степан Путило получал лавры за счет других людей. Изначально проект жил за счет рекламы, но летом 2020 года, когда в Белоруссии начались массовые митинги, начали происходить «интересные вещи».

«Как только редакция Nexta хотела въехать в помещение «Белорусского дома в Варшаве», который возглавляет такой политический деятель как Алесь Зарембюк...» — начал Протасевич.

Он добавил, что журналистам пришлось провести уборку в комнате. Они только успели осмотреть помещение, как к ним подошел Зарембюк.

«Он выходит, улыбается, потирает руки (мы еще не согласились на то, что там будет находиться редакция Nexta). Первое, что он сказал: «Ой, ребята, а у меня тут уже такой интересный совместный проектик на американские гранты есть, давайте подумаем»», — процитировал Роман белорусского политика.

Ранее Протасевич раскрыл имя настоящего создателя СМИ Nexta. Им является не журналист Степан Путило.