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новостей
01:37
Политика
Пушков прокомментировал отзыв Дании на прокладку Baltic Pipe
01:34
Общество
Финансист рассказал, как самостоятельно копить на пенсию
01:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дождях в России
01:19
Экономика
ЦБ спрогнозировал вытеснение наличности цифровым рублем
01:11
Политика
МИД РФ ответил на критику «Спутника V» в нидерландском Het Parool
01:06
Общество
«Известия» рассказали, как и за что «сажают» тик-токеров
01:00
Общество
Барецкий заявил о срыве кладбищенского марафона и заплыва на гробах по Неве
00:57
Общество
«Синие ведерки» предложили прировнять электросамокат к мопеду
00:35
Армия
Обозреватель NI рассказал, как российский «Охотник» заставит «попотеть» НАТО
00:28
Экономика
Торгово-промышленная палата России подвела итоги 10-летней экономической политики
00:27
Общество
Российским туристам рассказали о перспективах открытия границ стран ЕС
00:25
Политика
Протасевич вспомнил об американских проектах «Белорусского дома в Варшаве»
00:14
Общество
Названы главные заказчики информационной кампании против «Спутника V»
00:10
Экономика
«Газпром» планирует достроить первую парогазовую станцию в Сербии в 2021 году
00:10
Политика
«Наивного» Зеленского осудили за навязывание Западу «боязни России»
00:00
Общество
Единственное в России: в Крыму раскрыли место для скалолазания в любой сезон
23:52
Политика
Протасевич озвучил имя настоящего создателя Telegram-канала Nexta
23:42
Общество
Названы профессии, представителям которых не будут платить пенсии
23:38
Общество
Мосгордума не планирует вводить номера и права для управления электросамокатами
23:21
Политика
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Российским туристам рассказали о перспективах открытия границ стран ЕС

Общество
Российским туристам рассказали о перспективах открытия границ стран ЕС
pixabay.com  /  JESHOOTS-com

Москва, 4 июня. Только несколько европейских стран доступны российским туристам. Перспективы открытия границ государств ЕС для россиян оценили представители сферы туризма.

Сейчас для граждан России открыты Болгария, Греция и Хорватия. Ситуация может измениться к лучшему уже нынешним летом, считает исполнительный директор Европейской туристической комиссии (ETC) Эдуардо Сантандер.

«После мрачного года мы наконец слышим позитивные новости о предстоящем летнем сезоне. Мы надеемся, что в ближайшее время Россия либо войдет в пересмотренный «зеленый список», либо европейский регулятор ЕМА и ВОЗ одобрят вакцину «Спутник V», — подчеркнул исполнительный директор ЕТС в беседе с «Известиями».

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин считает, что еще рано строить точные прогнозы на открытие европейских турнаправлений для граждан РФ. При этом он указал на возобновление выдачи виз россиянам Италией, Испанией и Францией. Это может означать, что в ближайшем будущем они откроют двери для путешественников из России.

РФ, как стало известно ранее, готовится возобновить чартерное авиасообщение с Албанией. Самолеты между Москвой и Тираной начнут летать с 10 июня.

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туристы туризм страны ес
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