Российским туристам рассказали о перспективах открытия границ стран ЕС

Москва, 4 июня. Только несколько европейских стран доступны российским туристам. Перспективы открытия границ государств ЕС для россиян оценили представители сферы туризма.

Сейчас для граждан России открыты Болгария, Греция и Хорватия. Ситуация может измениться к лучшему уже нынешним летом, считает исполнительный директор Европейской туристической комиссии (ETC) Эдуардо Сантандер.

«После мрачного года мы наконец слышим позитивные новости о предстоящем летнем сезоне. Мы надеемся, что в ближайшее время Россия либо войдет в пересмотренный «зеленый список», либо европейский регулятор ЕМА и ВОЗ одобрят вакцину «Спутник V», — подчеркнул исполнительный директор ЕТС в беседе с «Известиями».

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин считает, что еще рано строить точные прогнозы на открытие европейских турнаправлений для граждан РФ. При этом он указал на возобновление выдачи виз россиянам Италией, Испанией и Францией. Это может означать, что в ближайшем будущем они откроют двери для путешественников из России.

РФ, как стало известно ранее, готовится возобновить чартерное авиасообщение с Албанией. Самолеты между Москвой и Тираной начнут летать с 10 июня.