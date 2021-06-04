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новостей
01:37
Политика
Пушков прокомментировал отзыв Дании на прокладку Baltic Pipe
01:34
Общество
Финансист рассказал, как самостоятельно копить на пенсию
01:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дождях в России
01:19
Экономика
ЦБ спрогнозировал вытеснение наличности цифровым рублем
01:11
Политика
МИД РФ ответил на критику «Спутника V» в нидерландском Het Parool
01:06
Общество
«Известия» рассказали, как и за что «сажают» тик-токеров
01:00
Общество
Барецкий заявил о срыве кладбищенского марафона и заплыва на гробах по Неве
00:57
Общество
«Синие ведерки» предложили прировнять электросамокат к мопеду
00:35
Армия
Обозреватель NI рассказал, как российский «Охотник» заставит «попотеть» НАТО
00:28
Экономика
Торгово-промышленная палата России подвела итоги 10-летней экономической политики
00:27
Общество
Российским туристам рассказали о перспективах открытия границ стран ЕС
00:25
Политика
Протасевич вспомнил об американских проектах «Белорусского дома в Варшаве»
00:14
Общество
Названы главные заказчики информационной кампании против «Спутника V»
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«Газпром» планирует достроить первую парогазовую станцию в Сербии в 2021 году
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Политика
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«Наивного» Зеленского осудили за навязывание Западу «боязни России»

Политика
«Наивного» Зеленского осудили за навязывание Западу «боязни России»
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 4 июня. Президент Владимир Зеленский выглядит наивным, требуя от Запада руководствоваться только национальными интересами Украины, заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

«Зеленский считает, что руководители США, Германии, Франции, ЕС и всего мира при принятии решений должны руководствоваться исключительно интересами Украины, а они, «негодяи», руководствуются национальными интересами своих стран», — написал на своей странице в Facebook Суслов.

По этой причине глава Украины «не может понять, что «Северный поток — 2» строится только лишь из-за желания Германии, которая это строительство еще и частично финансирует». Не согласен Зеленский и с тем, что его американский коллега Джо Байден отказался от жестких санкций против российского проекта, сославшись на «национальные интересы США».

Суслов напомнил, что в случае «Северного потока — 2» речь идет еще и о больших деньгах: Россия и Германия, по его словам, поделят доходы от транзита газа, которые потеряют Украина и Польша.

«Зеленский выглядит абсолютно наивно, рассказывая западным «монстрам», что соответствует их интересам, а что — нет», — констатировал Суслов.

По словам политика, «наивно выглядят» и претензии президента Украины к ФРГ и Франции, которые отказываются признать Россию стороной конфликта в Донбассе.

«Просто руководители этих стран, в отличие от Зеленского, не руководствуются и не обязаны руководствоваться нарративами украинской пропаганды. У них есть собственное, объективное понимание происходящего на Донбассе, а вовсе не «боязнь России», и это их понимание надо уважать», — подчеркнул политик.

Все это и является основной причиной, почему Украину не возьмут в НАТО: киевские власти не могут объективно оценивать международную ситуацию и «находить баланс интересов», резюмировал Суслов.

В конце мая Байден сообщил о решении вывести из-под санкций оператора проекта «СП-2» Nord Stream 2 и руководителя компании-оператора Маттиаса Варнига. Таким образом проект будет завершен, а российский газ будет напрямую поставляться в Германию. После этого Зеленский заявил, что «Северный поток — 2» является флэш-роялем в руках России. Комментируя заявление украинского президента, политолог и экономист Александр Дудчак отметил, что тому больше подходят домино и кости, а не покер. Киев, по его словам, не имеет карт, чтобы помешать завершению строительства газопровода.

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Все новости / Политика / «Наивного» Зеленского осудили за навязывание Западу «боязни России»
украина сша зеленский байден северный поток - 2
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