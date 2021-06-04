Москва, 4 июня. Заказчиками информационной кампании против вакцины от коронавируса «Спутник V» являются представители «большой фармы».

В эту «большую фарму» входят Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и политические противники России. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев РБК.

«В «большую фарму» традиционно принято включать около 30 ведущих мировых производителей лекарственных препаратов, чьи штаб-квартиры находятся преимущественно в США и странах Западной Европы», — сказал он.

Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson выпустили собственные вакцины против COVID-19. Этот процесс был нацелен на подрыв доверия к российским ученым и эффективности вакцины.

Все началось с заявлений о краже технологий производства российской вакцины. Это произошло еще до регистрации «Спутника V». Несмотря на информационную мощь западных фармкомпаний и политических кругов, России удалось отстоять свою точку зрения.