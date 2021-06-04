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01:37
Политика
Пушков прокомментировал отзыв Дании на прокладку Baltic Pipe
01:34
Общество
Финансист рассказал, как самостоятельно копить на пенсию
01:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дождях в России
01:19
Экономика
ЦБ спрогнозировал вытеснение наличности цифровым рублем
01:11
Политика
МИД РФ ответил на критику «Спутника V» в нидерландском Het Parool
01:06
Общество
«Известия» рассказали, как и за что «сажают» тик-токеров
01:00
Общество
Барецкий заявил о срыве кладбищенского марафона и заплыва на гробах по Неве
00:57
Общество
«Синие ведерки» предложили прировнять электросамокат к мопеду
00:35
Армия
Обозреватель NI рассказал, как российский «Охотник» заставит «попотеть» НАТО
00:28
Экономика
Торгово-промышленная палата России подвела итоги 10-летней экономической политики
00:27
Общество
Российским туристам рассказали о перспективах открытия границ стран ЕС
00:25
Политика
Протасевич вспомнил об американских проектах «Белорусского дома в Варшаве»
00:14
Общество
Названы главные заказчики информационной кампании против «Спутника V»
00:10
Экономика
«Газпром» планирует достроить первую парогазовую станцию в Сербии в 2021 году
00:10
Политика
«Наивного» Зеленского осудили за навязывание Западу «боязни России»
00:00
Общество
Единственное в России: в Крыму раскрыли место для скалолазания в любой сезон
23:52
Политика
Протасевич озвучил имя настоящего создателя Telegram-канала Nexta
23:42
Общество
Названы профессии, представителям которых не будут платить пенсии
23:38
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Названы главные заказчики информационной кампании против «Спутника V»

Общество
Названы главные заказчики информационной кампании против «Спутника V»
Global Look Press  /  Thiago Prudencio / Keystone Press Agency

Москва, 4 июня. Заказчиками информационной кампании против вакцины от коронавируса «Спутник V» являются представители «большой фармы».

В эту «большую фарму» входят Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и политические противники России. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев РБК.

«В «большую фарму» традиционно принято включать около 30 ведущих мировых производителей лекарственных препаратов, чьи штаб-квартиры находятся преимущественно в США и странах Западной Европы», — сказал он.

Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson выпустили собственные вакцины против COVID-19. Этот процесс был нацелен на подрыв доверия к российским ученым и эффективности вакцины.

Все началось с заявлений о краже технологий производства российской вакцины. Это произошло еще до регистрации «Спутника V». Несмотря на информационную мощь западных фармкомпаний и политических кругов, России удалось отстоять свою точку зрения.

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рфпи кампания Спутник V
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