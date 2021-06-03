Протасевич озвучил имя настоящего создателя Telegram-канала Nexta

Минск, 3 июня. Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta заявил, что создателем этого СМИ является не Степан Путило, как многие считают. Его основал другой журналист.

В интервью для программы «Марков. Ничего личного» экс-журналист Еврорадио отметил, что личность автора и создателя Nexta переоценена. Он не принимал решений о протестах и «прочих вещах».

«Даже сам проект Nexta — это был не проект Путило. Его с самого начала придумал белорусский журналист Владимир Чуденцов. История Nexta началась с песни, написанной в 2015 году, которая называлась «Выбора нет», — рассказал блогер.

Он добавил, что и сам Telegram-канал создал Чуденцов. Путило учился и выступал в качестве актера озвучания роликов. Когда основателя СМИ посадили в тюрьму, всю работу стал делать лично сам Роман. Поэтому он воспринимает Nexta как свое «детище».

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