Названы профессии, представителям которых не будут платить пенсии

Москва, 3 июня. Профессиональные писатели и композиторы останутся в старости без пенсии, поскольку эти профессии не внесены в реестр видов экономической деятельности.

«Не только композиторы, но и писатели сегодня не имеют приписки. Нет таких специальностей. И они даже рабочую пенсию не могут получать. Максимум, на что они могут рассчитывать, — на социальную. Независимо от того, являются ли они известными, неизвестными, печатающимися, зарабатывающими», — заявил в беседе с порталом URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Парламентарий уточнил, что данный вопрос много раз обсуждали депутаты: данные специальности необходимо внести в реестр видов экономической деятельности.

Несмотря на заявления депутата, стоит отметить, что пенсии популярных артистов в действительности оказываются выше, чем у обычных россиян. К примеру, певец Лев Лещенко ежемесячно получает 30 тыс. рублей. Размер пенсии джазовой певицы Ирины Отиевой составляет 43 тыс. рублей, актер Станислав Садальский получает 50 тыс. рублей. Самая высокая пенсия у артиста Бориса Моисеева. Он получает 55 тыс. рублей.

Очень многое в их случае зависит от того, получили ли артисты звания заслуженных или народных. К примеру, композитор Юрий Лоза получает пенсию в размере всего 12 тыс. рублей. Главная телесваха страны Роза Сябитова сообщила СМИ, что ее пенсия составляет 14 тыс. рублей.