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04 июня 00:13
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новостей
00:10
Экономика
«Газпром» планирует достроить первую парогазовую станцию в Сербии в 2021 году
00:10
Политика
«Наивного» Зеленского осудили за навязывание Западу «боязни России»
00:09
Общество
Названы главные заказчики информационной кампании против «Спутника V»
00:00
Общество
Единственное в России: в Крыму раскрыли место для скалолазания в любой сезон
23:52
Политика
Протасевич озвучил имя настоящего создателя Telegram-канала Nexta
23:42
Общество
Названы профессии, представителям которых не будут платить пенсии
23:38
Общество
Мосгордума не планирует вводить номера и права для управления электросамокатами
23:21
Политика
Протасевич раскрыл связь оппозиционных инициатив ByPOL и НАУ
23:16
Политика
Протасевич рассказал об алчности и алкоголизме Латушко
23:06
Политика
Круглые столы по экономическому взаимодействию стран СНГ выявили его сильные стороны
23:00
Спорт
Российская сборная по хоккею проиграла канадской команде в четвертьфинале ЧМ
23:00
Политика
Проклинать ли Китай за COVID-19? Колонка Сергея Малинковича
22:59
Экономика
Кудрин назвал альтернативы доллару
22:57
Общество
Лучшее — детям: выбираем коляску-трансформер 2 в 1
22:54
Политика
Протасевич раскрыл мотивы деятельности Ольги Карач
22:45
Общество
Россиянам объяснили, как преодолеть опасный синдром самозванца
22:40
Политика
Протасевич назвал настоящего инициатора НАУ
22:27
Политика
Протасевич раскрыл имена координаторов протестов в Белоруссии
22:24
Общество
Назван простой способ определить срок годности подушки для сна
22:22
Африка
Жительница Уганды превращает пластиковые отходы в стильные рюкзаки
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Названы профессии, представителям которых не будут платить пенсии

Общество
Названы профессии, представителям которых не будут платить пенсии
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 июня. Профессиональные писатели и композиторы останутся в старости без пенсии, поскольку эти профессии не внесены в реестр видов экономической деятельности.

«Не только композиторы, но и писатели сегодня не имеют приписки. Нет таких специальностей. И они даже рабочую пенсию не могут получать. Максимум, на что они могут рассчитывать, — на социальную. Независимо от того, являются ли они известными, неизвестными, печатающимися, зарабатывающими», — заявил в беседе с порталом URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Парламентарий уточнил, что данный вопрос много раз обсуждали депутаты: данные специальности необходимо внести в реестр видов экономической деятельности.

Несмотря на заявления депутата, стоит отметить, что пенсии популярных артистов в действительности оказываются выше, чем у обычных россиян. К примеру, певец Лев Лещенко ежемесячно получает 30 тыс. рублей. Размер пенсии джазовой певицы Ирины Отиевой составляет 43 тыс. рублей, актер Станислав Садальский получает 50 тыс. рублей. Самая высокая пенсия у артиста Бориса Моисеева. Он получает 55 тыс. рублей.

Очень многое в их случае зависит от того, получили ли артисты звания заслуженных или народных. К примеру, композитор Юрий Лоза получает пенсию в размере всего 12 тыс. рублей. Главная телесваха страны Роза Сябитова сообщила СМИ, что ее пенсия составляет 14 тыс. рублей.

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пенсии профессии композитор шолохов
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