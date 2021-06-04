«Газпром» планирует достроить первую парогазовую станцию в Сербии в 2021 году

Белград, 4 июня. Компания «Газпром» намерена завершить строительство первой парогазовой станции в Сербии в 2021 году.

ТЭС «Панчево» станет первой в Сербии парогазовой тепловой электростанцией, работающей на природном газе — самом экологически чистом виде топлива. Об этом сообщили в холдинге.

«Газпром» и венгерское правительство договорились о поставках российского газа. Сделка может вступить в силу после завершения срока прошлого договора, который истекает 1 октября 2021 года. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.