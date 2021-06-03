Мосгордума не планирует вводить номера и права для управления электросамокатами

Москва, 3 июня. Ужесточение правил на управление электросамокатов на законодательном уровне не ожидается, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

На сегодня введение удостоверения на право управлять электросамокатом пока не предусматривается. Однако такая инициатива имеет место, если отталкиваться от мощности средства передвижения, отметил Шапошников в эфире «Радио 1».

«Такой вопрос может возникнуть. Но для передвижения на тех средствах, которые сегодня выдаются в прокат в парках или в шеринг в городах, получения каких-то специальных прав точно не нужно», — сказал председатель Мосгордумы.

Кроме этого, нет необходимости в том, чтобы каждый электросамокат был зарегистрирован по номерному знаку. Шапошников напомнил, что пока на средствах индивидуальной мобильности разрешено передвигаться по тротуарам и категорически запрещено выезжать на дороги и автомагистрали.

«Регистрация средств индивидуальной мобильности с получением номерных знаков – это дополнительная нагрузка на всю систему», — подчеркнул он.

Ранее Совет по правам человека (СПЧ) заявил, что электросамокаты в России необходимо оснастить номерными знаками и распространить на них правила дорожного движения.