Протасевич раскрыл связь оппозиционных инициатив ByPOL и НАУ

Минск, 3 июня. Создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич рассказал, где базируется объединение ByPOL, и как оно связано с оппозиционным органом «Народное антикризисное управление».

Журналист телеканала ОНТ Марат Марков в ходе программы «Марков. Ничего личного» поинтересовался у блогера, в какой стране создали оппозиционную организацию ByPOL. Ее создателями являются бывшие белорусские силовики.

«ByPOL находится целиком в Польше, в Варшаве. Более того, их офис находился на том же этаже, и того же офисного здания, что и штаб НАУ, штаб Латушко», — рассказал Роман.

Он добавил, что источники финансирования, почти наверняка, тоже польские. Организации нужно было снять офис, платить зарплаты и снимать квартиры.

Ранее Протасевич рассказал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий контролирует оппозиционную политическую повестку в Белоруссии.