Протасевич рассказал об алчности и алкоголизме Латушко

Минск, 3 июня. Создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что руководитель НАУ Павел Латушко живет в дорогой квартире и испытывает проблемы с алкоголем.

Блогер в ходе интервью для телеканала ОНТ отметил, что белорусский политический деятель живет в Польше в жилище, месячная аренда которого стоит 3 тыс. евро. Однако лично он ее не видел.

«Это все обсуждается кулуарно. Возможно, не в чатах, а при личном общении. Точно так же шутят, что Латушко сейчас ищет финансирование для того, чтобы трансплантировать себе новую печень из-за проблем с алкоголем. При этом живет на широкую ногу и в такой квартире», — подчеркнул Роман.

Ранее Протасевич объяснил, что политик Ольга Карач интересуется только деньгами, а не властью.