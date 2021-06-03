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Экономика
«Газпром» планирует достроить первую парогазовую станцию в Сербии в 2021 году
00:10
Политика
«Наивного» Зеленского осудили за навязывание Западу «боязни России»
00:09
Общество
Названы главные заказчики информационной кампании против «Спутника V»
00:00
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Единственное в России: в Крыму раскрыли место для скалолазания в любой сезон
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Политика
Протасевич озвучил имя настоящего создателя Telegram-канала Nexta
23:42
Общество
Названы профессии, представителям которых не будут платить пенсии
23:38
Общество
Мосгордума не планирует вводить номера и права для управления электросамокатами
23:21
Политика
Протасевич раскрыл связь оппозиционных инициатив ByPOL и НАУ
23:16
Политика
Протасевич рассказал об алчности и алкоголизме Латушко
23:06
Политика
Круглые столы по экономическому взаимодействию стран СНГ выявили его сильные стороны
23:00
Спорт
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Кудрин назвал альтернативы доллару
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Кудрин назвал альтернативы доллару

Экономика
Кудрин назвал альтернативы доллару
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Санкт-Петербург, 3 июня. В мире есть альтернативные активы, которые могли бы заменить доллар, сопоставимые с ним по стабильности, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Кудрин в интервью Business FM оценил решение Правительства РФ отказаться от доллара в структуре Фонда национального благосостояния. По словам министра финансов Антона Силуанова, ФНБ, отказавшись от американской валюты, увеличит долю в юанях, в евро, а еще 30%, возможно, будут в неких вложениях в инфраструктурные проекты.

«Мне кажется, что это решение продиктовано исключительно санкциями. Если санкции уже постепенно переносятся на финансовый сектор, то, конечно, расчеты в долларах могут быть осложнены», — выразил свое мнение Кудрин.

Бывший министр финансов подчеркнул, что «в мире есть несколько активов, соответствующих по уровню стабильности, надежности доллару США». МВФ выпускает соответствующие рекомендации по мониторингу этих валют.

«Конечно, к ним относятся и евро, с недавних пор и юань, и фунт стерлингов, и еще ряд валют: иена, швейцарский франк, австралийский доллар, канадский доллар», — уточнил Кудрин.

Заявление Силуанова прокомментировал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал поддержать решение Минфина РФ о значительном изменении структуры ФНБ. По словам политика, уход страны «от долларовой зависимости — это последовательный шаг, укрепляющий финансово-экономический суверенитет России». Володин выразил уверенность, что сегодня доллар используется против России как средство шантажа и давления.

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силуанов кудрин доллар минфин рф валюта отказ от доллара
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