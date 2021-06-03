Кудрин назвал альтернативы доллару

Санкт-Петербург, 3 июня. В мире есть альтернативные активы, которые могли бы заменить доллар, сопоставимые с ним по стабильности, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Кудрин в интервью Business FM оценил решение Правительства РФ отказаться от доллара в структуре Фонда национального благосостояния. По словам министра финансов Антона Силуанова, ФНБ, отказавшись от американской валюты, увеличит долю в юанях, в евро, а еще 30%, возможно, будут в неких вложениях в инфраструктурные проекты.

«Мне кажется, что это решение продиктовано исключительно санкциями. Если санкции уже постепенно переносятся на финансовый сектор, то, конечно, расчеты в долларах могут быть осложнены», — выразил свое мнение Кудрин.

Бывший министр финансов подчеркнул, что «в мире есть несколько активов, соответствующих по уровню стабильности, надежности доллару США». МВФ выпускает соответствующие рекомендации по мониторингу этих валют.

«Конечно, к ним относятся и евро, с недавних пор и юань, и фунт стерлингов, и еще ряд валют: иена, швейцарский франк, австралийский доллар, канадский доллар», — уточнил Кудрин.

Заявление Силуанова прокомментировал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал поддержать решение Минфина РФ о значительном изменении структуры ФНБ. По словам политика, уход страны «от долларовой зависимости — это последовательный шаг, укрепляющий финансово-экономический суверенитет России». Володин выразил уверенность, что сегодня доллар используется против России как средство шантажа и давления.