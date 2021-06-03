Протасевич раскрыл мотивы деятельности Ольги Карач

Минск, 3 июня. Экс-главред Telegram-канала Nexta объяснил, что движет белорусским политиком Ольгой Карач, и почему она мешает экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской.

Блогер заявил, что учредитель газеты «Витебский курьер» постоянно пытается строить из себя «пуп Земли». Об этом он рассказал во время интервью с журналистом Маратом Марковым.

«Она работает просто на то, чтобы насолить Тихановской. На то, чтобы получить доступ к финансам диаспор. Она не заинтересована во власти, она заинтересована в деньгах», — рассказал создатель Telegram-канала Nexta.

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