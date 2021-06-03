Россиянам объяснили, как преодолеть опасный синдром самозванца

Москва, 3 июня. Синдром самозванца обычно появляется у людей, которые уже обладают определенными навыками и опытом работы. Однако для карьеры это психологическое явление может быть опасно.

Человеку с синдромом самозванца свойственно, несмотря на достаточный профессионализм и компетенцию, отказываться признавать собственные заслуги. Как успешно преодолеть это состояние, рассказала в беседе с Федеральным агентством новостей Ирина Рубинштейн — петербургский предприниматель, блогер, создательница пропускающих загар умных купальников RoDaSoleil.

«Здесь очень важно почувствовать тонкую грань с перфекционистами, которые, наоборот, считают, что достойны только первого места, что могут сделать все лучше всех, и на меньшее они не согласны. Почему важно? Потому что способ «лечения» здесь разный. При синдроме самозванца очень важно научиться принимать в себе сильные стороны, похвалить себя за все достижения», — объяснила эксперт.

В качестве примера Рубинштейн привела простое упражнение: сесть и написать список всех удачных проектов и побед, за которые человек может себя похвалить. Также можно встать перед зеркалом и в течение десяти минут хвалить себя, вспоминать все значительные достижения.

«Поверьте мне, это очень сложно. Можно сдуться буквально на первых двух минутах. Впрочем, если вы не сдулись, значит, синдрома самозванца у вас и нет, такая маленькая проверочка», — заявила блогер.

Если же удалось выявить у себя такой психологический недуг, то стоит помнить, чем он может быть опасен. Так, при синдроме самозванца профессионал не приписывает себе собственных достижений и зачастую отказывается от крупных проектов, денежных вознаграждений и других благ, которых он по-настоящему достоин.

«Соответственно, он не находится в балансе «брать и давать» и не может развиваться далее, потому что компетенции уже достаточно, а баланс по принятию себя в первую очередь еще не выстроен. Тем самым он отличается и от новичка, именно они чаще всего считают, что у них синдром самозванца. «Новичок» — это человек, который не обладает пока должными компетенциями, он начинает бизнес в новой нише или меняет карьеру, и чем дальше, тем чаще это будет происходить. Тенденция идет к тому, чтобы 10-15 раз за свою жизнь люди меняли сферу деятельности. Так вот здесь нужно дать себе индульгенцию и сказать: «Да, я здесь начинаю с нуля, и каковы бы ни были великими достижения в предыдущих моих сферах, здесь мне нужно начать с того, чтобы прокачивать свои скилы, необходимые для новых достижений»», — посоветовала Рубинштейн.

Диагностировав синдром самозванца, нужно проверить, насколько объективно человек успешен и профессионален в своей сфере деятельности. Если нет уверенности в себе, то можно попробовать прибегнуть к сторонним аттестационным механизмам.

«Далее мы работаем с собственной самооценкой. Здесь тоже очень, очень аккуратно. Она должна быть объективной, не завышенной и не заниженной. Мы должны уважать себя, собственный опыт. Самое удобное, классное, ресурсное для дальнейшего развития, если ваша оценка объективна. И далее мы, находясь в ресурсном состоянии, адекватно себя оценивая, просто понимаем, какие шаги для дальнейшего развития нам нужны», — добавила специалист.

В случае если это действительно синдром самозванца, и человек продолжает бояться приписать себе собственные заслуги, Рубинштейн рекомендовала перестать сравнивать себя со сверхфигурой. В первую очередь важно разобраться с собой.

Можно начать со сравнения себя сегодняшнего с собой вчерашним; отдать должное собственному росту и достижениям, случившимся за это время; не забывать хвалить себя за проделанную работу; пробовать дать адекватную оценку.

Ирина Рубинштейн стала одним из соавторов поступившей в продажу книги «Синдром самозванца. Как творить и делать дело без страха и сомнений». Эксперт по личному бренду Мария Азаренок собрала истории 22 человек, сумевших достигнуть успеха в различных сферах деятельности, и более 60 инструментов для преодоления этого синдрома.

Российские ученые тем временем апробировали русскоязычную версию «Шкалы феномена самозванца» Паулины Кланс. С ее помощью стало возможным измерять этот синдром.