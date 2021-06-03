Протасевич назвал настоящего инициатора НАУ

Минск, 3 июня. Экс-главред Telegram-канала Nexta рассказал, кто на самом деле является инициатором проекта «Народное антикризисное управление» (НАУ).

В ходе программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ белорусский журналист заявил, что изначально за НАУ стояла экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. По его словам, негосударственный орган оппозиции должен был стать ее кабинетом министров.

«За сутки до старта Латушко каким-то образом получил доступ и к сайту, и ко всему. Он объявил НАУ своей инициативой, хотя перед этим выторговывал у Тихановской должность премьер-министра. Он просто за сутки до запуска украл проект», — объяснил Протасевич.

Ранее Протасевич рассказал, что был связующим звеном между Тихановской и заговорщиками.