Российская сборная по хоккею проиграла канадской команде в четвертьфинале ЧМ

Рига, 3 июня. Сборная России по хоккею в овертайме матча в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею проиграла команде из Канады.

Счет 1:2 в пользу канадской сборной. Таким образом, российские хоккеисты «вылетели» с ЧМ.

Встреча прошла 3 июня. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На точный бросок Евгения Тимкина ответил канадец Адам Хенрик. Победу канадской сборной в овертайме принес Эндрю Манджапане.

Российские хоккеисты 29 мая провели четвертый матч на чемпионате мира в Риге против команды Швейцарии. Тогда россияне выиграли со счетом 4:1.