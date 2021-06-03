Ожидание малыша — самое приятное из всех ожиданий. К приходу маленького человека в этот мир надо подготовиться как следует. Самое важное — кроватку, детское кресло в машину, коляску — стоит выбрать и приобрести заранее. Ведь они понадобятся вам сразу после выписки из роддома.

Почему так важно выбрать удобную коляску

Без преувеличений, детская коляска — одно из самых главных ваших приобретений. Чем тщательнее вы будете выбирать, тем легче вам будет потом, когда появится малыш. Ведь в коляске ребенок проводит много времени, особенно, если его появление пришлось на теплое время года. Долгие прогулки, дневной сон на даче под яблоней. А может быть, ваша семья любит путешествовать? Коляска должна максимально отвечать вашим требованиям.

Давайте посмотрим, какие бывают коляски и на что стоит обратить внимание.

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Какие бывают коляски

Выбор сейчас поистине огромен: большие и маленькие, классические и всевозможные трансформеры, любая расцветка и дизайн. Как правило, самая первая — это коляска-люлька. Ее используют с самого рождения и до того момента, пока кроха не научится сидеть.

Примерно к шести-восьми месяцам малыш «переезжает» в прогулочную коляску или коляску-трость. Прогулочные более тяжелые и устойчивые. А трости, наоборот, очень легкие. Они быстро складываются и не занимают много места. Но из-за этого они малоустойчивы, не очень маневренны, а положение ребенка в них не оптимальное, что неудобно для долгих прогулок. Поэтому это скорее дополнительная коляска, а не основная.

Кроме того, есть модульные коляски и коляски-трансформеры. В этой статье мы как раз поговорим о последних.

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Коляски-трансформеры: что это такое

Коляски 2 в 1, как правило, состоят из шасси, люльки-переноски, которая крепится на спинку основного блока, и прогулочного блока. Таким образом, эта коляска будет с вами с рождения малыша и до трех лет. В ней кроха будет спать, гулять, а потом сидеть, когда научится. Механизм складывания у них по типу «книжка». Преимущество его в простоте и устойчивости. Поскольку вы будете пользоваться коляской не один год, зимой, и летом, есть ряд моментов, на которые стоит обратить внимание.

Вес

Вес — один из важнейших параметров. Часто родители думают, что выкатить коляску пару раз в день — это ерунда, ничего страшного. Но важно помнить, что вы будете делать это каждый день. При этом в одной руке у вас может быть ребенок, а в другой сумка со всем необходимым или продуктами. Вам может понадобиться куда-то уехать, и тогда коляску нужно будет взять с собой. Учитывайте все мелкие «препятствия», на которые вы, возможно, никогда не обращали внимания, но которые в сочетании со слишком тяжелой коляской станут проблемой.

Шасси/рама

Конструкция, к которой, собственно, крепится люлька или блок, и которая влияет на вес всей конструкции. Для рамы в основном используется алюминий или прочный пластик.

Обратите внимание на ширину осей: передние и задние могут быть разной ширины. В случае, если оси разные, пандусы с направляющими для вас будут некомфортны. Передние колеса не будут в них попадать.

Колеса

Очень важный параметр. К сожалению, довольно часто дорожное покрытие, а также уровень снега зимой оставляют желать лучшего. А ведь еще есть бордюры, пандусы, ступеньки — и везде нужно проехать максимально легко и безопасно для маленького.

Большинство моделей имеют четыре колеса, но встречаются и 3-колесные коляски. Четырехколесные рамы могут иметь поворотные и неповоротные передние колеса. Шасси с поворотными колесами в большинстве случаях гораздо удобнее. Маневренность при таком варианте несомненно выше. В случае с тремя колесами, единственное переднее колесо всегда поворотное.

Колеса могут быть пластиковыми, надувными (с камерой) и цельными, из вспененной резины (без камеры).

Пластик существенно легче, не прокалывается, но при этом может деформироваться на неровной дороге. Надувные колеса тяжелее, но они больше в диаметре, и ход у них мягче. Вспененная резина хороша всем, кроме, пожалуй, того, что в холодное время года она может промерзать и при движении издавать шуршащий звук.

И конечно, колеса у колясок-трансформеров достаточно большие. Это обеспечивает и устойчивость, и проходимость, и достаточную амортизацию.

Амортизация и тормоз

Для плавного, мягкого хода и комфорта малыша нужна хорошая амортизация. В основном используются пружины или пластиковые шарниры, реже — ремни.

Особое внимание обратите на тормоза и блокираторы колес. При выборе коляски обязательно попробуйте, как они работают. Тормоз может блокировать два колеса или каждое колесо в отдельности. Бывают модели с ручным тормозом. Чтобы вы не выбрали — тормоз должен хорошо работать.

Ручка

Ручка может быть фиксированной или перекидной, что очень удобно. Также обратите внимание на регулировку ручки. Чем больше возможностей менять высоту и наклон, тем удобнее родителям и другим членам семьи, которые будут гулять с ребенком.

Безопасность

Прогулочный блок должен быть обеспечен бампером, желательно с разделителем, и ремнями безопасности. Самые лучшие — пятиточечные ремни. Обратите внимание на мягкие накладки на ремни. Ребенок должен быть надежно и комфортно зафиксирован в коляске.

pixabay.com / Pam Simon

Дополнительные аксессуары и опции

Здесь хотелось бы упомянуть обо всех дополнительных бонусах, которые облегчают жизнь маме. Сумка для самого необходимого, корзина для вещей под люлькой, накидка на ножки малыша, всевозможные защиты от дождя/солнца/комаров, секция для вентиляции, муфта на ручку (на случай холодной погоды), подстаканник, боковые кармашки — все это делает ваши с малышом прогулки по-настоящему приятными.

Лучшие коляски-трансформеры 2 в 1: рейтинг ФАН

Универсальная коляска Tutis Nanni (2 в 1)

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Стильная коляска с 4-колесным шасси. Передние колеса поворотные. Прогулочный блок можно ставить лицом к маме, а можно спиной. Спинку можно отрегулировать до горизонтального положения. Таким образом, малыш сможет спать во время прогулки.

Средняя стоимость: 32 990 рублей.

Универсальная коляска Verdi Arcoo (2 в 1)

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Универсальная коляска с интересным дизайном. Колеса большие, передние — поворотные. В комплект также входит дождевик, сумка в тон коляске, накидка для ножек малыша.

Средняя стоимость: 17 900 рублей.

Универсальная коляска Adamex Cristiano (2 в 1)

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Яркая и заметная коляска. Передние колеса гелевые, поворотные, с фиксацией. Корзина для покупок имеет удобный наклон и застегивается сверху. Рама оснащена специальными крючками по бокам, а также удобным подстаканником.

Средняя стоимость: 35 999 рублей.

Универсальная коляска Riko Mario (2 в 1)

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Универсальная коляска-трансформер. Производитель предлагает на выбор шесть цветов. Объемная корзина-сетка и сумка в тон позволит взять с собой на прогулку все самое необходимое. Коляска оснащена пружинной амортизацией. Надувные колеса обеспечивают мягкий ход.

Средняя стоимость: 18 990 рублей.

Коляска детская AroTeam COCOLINE 18 PRIMA 2в1

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Стильная коляска с дизайном «под кожу». Рама классическая: оси одинаковой ширины, колеса неповоротные. Прогулочный блок переставляется как лицом, так и спиной. Внизу — фиксированная сетка для покупок. Также в комплект входят сумка и антимоскитная сетка.

Средняя стоимость: 26 999 рублей.

Коляска-трансформер Indigo Capri PCO

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Вы можете выбрать наиболее подходящий дизайн: производитель предлагает семь цветов с яркими, контрастными деталями. Колеса надувные, с фиксацией, поворотные. В комплект входит переноска и сумка. Корзина для покупок с высоким бортиком, что очень удобно в слякоть и дождь.

Средняя стоимость: 14 999 рублей.