Протасевич раскрыл имена координаторов протестов в Белоруссии

Минск, 3 июня. Создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич в ходе интервью с журналистом Маратом Марковым назвал организаторов протестов, которые начались в августе 2020 года в Белоруссии.

На YouTube-канале ОНТ опубликовали интервью, где скандально известный белорусский блогер рассказал о своей деятельности, связанной с митингами, прошедшими в Минске и других крупных городах Белоруссии. Он раскрыл имена и фамилии людей, которые руководили протестами.

«Степан Путило, Ян Рудик, Тадеуш Гичан, Франак Вечерко, который мог прийти, написать сразу в чат конкретные тезисы, по которым мы должны были работать», — перечислил Протасевич.

Он добавил, что среди организаторов были Антон Мотолько, Даниил Богданович. Были и другие участники, играющие свою роль в координации.

«Также ранее присутствовали Шрайман, Эдуард и Виктория Пальчис, Анастасия Рогатко, которая имеет отношение к деятельности штаба Светланы Тихановской. Дмитрий Навоша, также довольно известный медийный человек», — подчеркнул блогер.

Роман упомянул и Евгения Малаховского. Протасевич добавил, что он работал преимущественно с «дворовыми» чатами и инициативами.

«Там мы принимали все основные решения о том, где пройдет следующая акция, какую мы должны держать информационную повестку. Там обсуждались все актуальные события, все происшествия. По сути, один чат выполнял роль главного координационного чата всей информационной войны», — резюмировал участник интервью.

Протасевич в этом же интервью для телеканала ОНТ рассказал о планах Telegram-канала Nexta Live, которые не состоялись.