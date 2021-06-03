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03 июня 22:43
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новостей
22:42
Спорт
Российская сборная по хоккею проиграла канадской команде в четвертьфинале ЧМ
22:40
Политика
Протасевич назвал настоящего инициатора НАУ
22:27
Политика
Протасевич раскрыл имена координаторов протестов в Белоруссии
22:24
Общество
Назван простой способ определить срок годности подушки для сна
22:22
Африка
Жительница Уганды превращает пластиковые отходы в стильные рюкзаки
22:09
Политика
Протасевич назвал поездку в Донбасс «самой главной ошибкой в жизни»
22:08
Политика
Протасевич со слезами на глазах завершил свое интервью
22:04
Экономика
Большое количество медуз угрожает промыслу в Азовском море
22:02
Политика
Мирошник назвал виновных в авианалете на Луганск в 2014 году
22:00
ФАН-ТВ
«Откровенно». Геннадий Онищенко: Все, что о нас говорят — хорошо, кроме некролога
21:59
Политика
Протасевич рассказал о несостоявшихся планах на канал Nexta Live
21:58
Политика
Иностранные СМИ набросились на Симоньян за поддержку Лукашенко
21:57
ЦАР
Неоколониальная стратегия Макрона обрекает Францию на утрату влияния в Африке
21:52
ЦАР
ЦАР и Чад подтвердили курс на диалог в рамках сохранения региональной стабильности
21:52
Политика
Протасевич раскрыл детали покушения на Лукашенко
21:49
Политика
Протасевич рассказал о связи с заговорщиками и штабом Тихановской
21:44
ЦАР
Бойцы ВС Чада обстреляли центральноафриканских фермеров около границы двух республик
21:37
Общество
Выбор вуза без конфуза: составляем собственный рейтинг университетов
21:37
Политика
Протасевич рассказал о контроле оппозиции в Белоруссии премьером Польши
21:33
ЦАР
Не ожидал такого резонанса: Шугалей об интересе немецких СМИ к его словам о Макроне
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Назван простой способ определить срок годности подушки для сна

Общество
Назван простой способ определить срок годности подушки для сна
freepik.com  /  jcomp

Канберра, 3 июня. Жительница Австралии Шантель Мила в своем TikTok-аккаунте показала способ узнать об окончании срока годности подушки. Об этом пишут журналисты The Sun.

Подушку меняют в двух случаях: если качественное изделие вам по каким-то причинам не подходит или если у вашей подушки закончился срок эксплуатации, и она пришла в негодность. И в первом, и во втором случае человеку грозит не только бессонница, но и головные боли или остеохондроз.

Блогерша Шантель Мила нашла способ, как определить, что подушку пора сменить. В своем видео в TikTok она сложила подушку пополам и подождала 30 секунд. После нужно пронаблюдать, как быстро изделие придет в исходное состояние.

«Если подушка новая, то края будут отскакивать и резко выпрямляться. Если нет — значит, ее пора менять», — рассказала женщина.

По ее словам, любая подушка «живет» около одного года — двух лет. Необходимо с серьезностью подходить к вопросу о смене подушек, так как старые держат в себе пыль, омертвевшие клетки кожи и кожное сало.

Недавно пользователям TikTok показали, как оторвать от бумаги приклеенный скотч. Причем оторвать так, чтобы не порвать бумагу, и вообще не оставить и следа от скотча.

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сон общество подушка
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