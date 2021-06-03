Назван простой способ определить срок годности подушки для сна

Канберра, 3 июня. Жительница Австралии Шантель Мила в своем TikTok-аккаунте показала способ узнать об окончании срока годности подушки. Об этом пишут журналисты The Sun.

Подушку меняют в двух случаях: если качественное изделие вам по каким-то причинам не подходит или если у вашей подушки закончился срок эксплуатации, и она пришла в негодность. И в первом, и во втором случае человеку грозит не только бессонница, но и головные боли или остеохондроз.

Блогерша Шантель Мила нашла способ, как определить, что подушку пора сменить. В своем видео в TikTok она сложила подушку пополам и подождала 30 секунд. После нужно пронаблюдать, как быстро изделие придет в исходное состояние.

«Если подушка новая, то края будут отскакивать и резко выпрямляться. Если нет — значит, ее пора менять», — рассказала женщина.

По ее словам, любая подушка «живет» около одного года — двух лет. Необходимо с серьезностью подходить к вопросу о смене подушек, так как старые держат в себе пыль, омертвевшие клетки кожи и кожное сало.

Недавно пользователям TikTok показали, как оторвать от бумаги приклеенный скотч. Причем оторвать так, чтобы не порвать бумагу, и вообще не оставить и следа от скотча.