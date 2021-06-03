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22:42
Спорт
Российская сборная по хоккею проиграла канадской команде в четвертьфинале ЧМ
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Политика
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22:27
Политика
Протасевич раскрыл имена координаторов протестов в Белоруссии
22:24
Общество
Назван простой способ определить срок годности подушки для сна
22:22
Африка
Жительница Уганды превращает пластиковые отходы в стильные рюкзаки
22:09
Политика
Протасевич назвал поездку в Донбасс «самой главной ошибкой в жизни»
22:08
Политика
Протасевич со слезами на глазах завершил свое интервью
22:04
Экономика
Большое количество медуз угрожает промыслу в Азовском море
22:02
Политика
Мирошник назвал виновных в авианалете на Луганск в 2014 году
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Протасевич рассказал о несостоявшихся планах на канал Nexta Live
21:58
Политика
Иностранные СМИ набросились на Симоньян за поддержку Лукашенко
21:57
ЦАР
Неоколониальная стратегия Макрона обрекает Францию на утрату влияния в Африке
21:52
ЦАР
ЦАР и Чад подтвердили курс на диалог в рамках сохранения региональной стабильности
21:52
Политика
Протасевич раскрыл детали покушения на Лукашенко
21:49
Политика
Протасевич рассказал о связи с заговорщиками и штабом Тихановской
21:44
ЦАР
Бойцы ВС Чада обстреляли центральноафриканских фермеров около границы двух республик
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Жительница Уганды превращает пластиковые отходы в стильные рюкзаки

  /   Обновлено: 03 июня 2021 22:28
Африка
Жительница Уганды превращает пластиковые отходы в стильные рюкзаки
wikipedia.org  /  afromusing / CC BY 2.0

Кампала, 3 июня. Жительница Уганды Фейт Авеко производит сумки из пластикового мусора.

Авеко называет себя «мусорщиком», потому она гордится тем, что перерабатывает отходы в полезные вещи. Девушка заявила, что она не боится общественного осуждения и надеется тем самым привлечь внимание людей к проблеме загрязнения экологии.

Предпринимательница создала компанию Reform Africa. Затем она наняла восемь жительниц Уганды, чтобы те помогали превращать производство продуктов из мусора в настоящий бизнес по продаже прочных и водонепроницаемых школьных сумок для детей.

Авеко уже заключила несколько контрактов с местными магазинами и рынками, а также запустила пиар-кампанию в интернете для раскрутки собственного бренда.

Активистка жалуется, что столица африканской республики производит 1000 тонн отходов в день. Такое количество непременно должно проходить этап утилизации. Однако этого не происходит.

Ранее сообщалось о том, что девятилетний мальчик из Кении изобрел автоматическую машину для мытья рук. Теперь жители деревни, в которой живет молодой изобретатель, смогут соблюдать гигиену, не прикасаясь к бутылке с мылом или умывальнику.

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Все новости / Африка / Жительница Уганды превращает пластиковые отходы в стильные рюкзаки
отходы кения уганда
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