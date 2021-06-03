Жительница Уганды превращает пластиковые отходы в стильные рюкзаки

Кампала, 3 июня. Жительница Уганды Фейт Авеко производит сумки из пластикового мусора.

Авеко называет себя «мусорщиком», потому она гордится тем, что перерабатывает отходы в полезные вещи. Девушка заявила, что она не боится общественного осуждения и надеется тем самым привлечь внимание людей к проблеме загрязнения экологии.

Предпринимательница создала компанию Reform Africa. Затем она наняла восемь жительниц Уганды, чтобы те помогали превращать производство продуктов из мусора в настоящий бизнес по продаже прочных и водонепроницаемых школьных сумок для детей.

Авеко уже заключила несколько контрактов с местными магазинами и рынками, а также запустила пиар-кампанию в интернете для раскрутки собственного бренда.

Активистка жалуется, что столица африканской республики производит 1000 тонн отходов в день. Такое количество непременно должно проходить этап утилизации. Однако этого не происходит.

Ранее сообщалось о том, что девятилетний мальчик из Кении изобрел автоматическую машину для мытья рук. Теперь жители деревни, в которой живет молодой изобретатель, смогут соблюдать гигиену, не прикасаясь к бутылке с мылом или умывальнику.