Большое количество медуз угрожает промыслу в Азовском море

Феодосия, 3 июня. Резкое увеличение популяции медуз в Азовском море представляет серьезную угрозу для популяции промысловых видов рыб

В Азовском море из-за солености и потепления увеличилось количество медуз, которые уничтожают популяцию рыб. На данный момент число морских организмов превысило один миллион тонн. Такой рост вредит не только молоди рыб, но и планктонам и ихтиопланктонам. В Росрыболовстве сообщили о том, что вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне снизился на 25,5%, в этом году было добыто 3,78 тыс. тонн. Почти на 5,9 тыс. тонн ниже прошлогодней цифры было поймано хамсы. В общей сложности, Азово-Черноморский регион оказался на самом низком месте в рейтинге по объему добычи рыбы в России.

«Сейчас в Азовском море напряженная ситуация с формированием запасов азовской хамсы, тюльки, ряда других видов. И мы очень поддерживаем обеспокоенность Росрыболовства на этот счет», - прокомментировал обстановку руководитель Азово-Черноморского филиала ФГБНУ ВНИРО Ефим Кожурин.

Также Кожурин добавил, что ВНИРО ищет способы переработки медуз: использование в пищевых целях и косметологии или добавление медуз в состав строительных растворов. Кроме того, ученый заверил, что медузы в Азовском море не представляют опасности для человека, поэтому можно смело лететь на Азовское побережье.