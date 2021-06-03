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03 июня 22:43
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новостей
22:42
Спорт
Российская сборная по хоккею проиграла канадской команде в четвертьфинале ЧМ
22:40
Политика
Протасевич назвал настоящего инициатора НАУ
22:27
Политика
Протасевич раскрыл имена координаторов протестов в Белоруссии
22:24
Общество
Назван простой способ определить срок годности подушки для сна
22:22
Африка
Жительница Уганды превращает пластиковые отходы в стильные рюкзаки
22:09
Политика
Протасевич назвал поездку в Донбасс «самой главной ошибкой в жизни»
22:08
Политика
Протасевич со слезами на глазах завершил свое интервью
22:04
Экономика
Большое количество медуз угрожает промыслу в Азовском море
22:02
Политика
Мирошник назвал виновных в авианалете на Луганск в 2014 году
22:00
ФАН-ТВ
«Откровенно». Геннадий Онищенко: Все, что о нас говорят — хорошо, кроме некролога
21:59
Политика
Протасевич рассказал о несостоявшихся планах на канал Nexta Live
21:58
Политика
Иностранные СМИ набросились на Симоньян за поддержку Лукашенко
21:57
ЦАР
Неоколониальная стратегия Макрона обрекает Францию на утрату влияния в Африке
21:52
ЦАР
ЦАР и Чад подтвердили курс на диалог в рамках сохранения региональной стабильности
21:52
Политика
Протасевич раскрыл детали покушения на Лукашенко
21:49
Политика
Протасевич рассказал о связи с заговорщиками и штабом Тихановской
21:44
ЦАР
Бойцы ВС Чада обстреляли центральноафриканских фермеров около границы двух республик
21:37
Общество
Выбор вуза без конфуза: составляем собственный рейтинг университетов
21:37
Политика
Протасевич рассказал о контроле оппозиции в Белоруссии премьером Польши
21:33
ЦАР
Не ожидал такого резонанса: Шугалей об интересе немецких СМИ к его словам о Макроне
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Большое количество медуз угрожает промыслу в Азовском море

Экономика
Большое количество медуз угрожает промыслу в Азовском море
pixabay.com

Феодосия, 3 июня. Резкое увеличение популяции медуз в Азовском море представляет серьезную угрозу для популяции промысловых видов рыб

В Азовском море из-за солености и потепления увеличилось количество медуз, которые уничтожают популяцию рыб. На данный момент число морских организмов превысило один миллион тонн. Такой рост вредит не только молоди рыб, но и планктонам и ихтиопланктонам. В Росрыболовстве сообщили о том, что вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне снизился на 25,5%, в этом году было добыто 3,78 тыс. тонн. Почти на 5,9 тыс. тонн ниже прошлогодней цифры было поймано хамсы. В общей сложности, Азово-Черноморский регион оказался на самом низком месте в рейтинге по объему добычи рыбы в России.

«Сейчас в Азовском море напряженная ситуация с формированием запасов азовской хамсы, тюльки, ряда других видов. И мы очень поддерживаем обеспокоенность Росрыболовства на этот счет», - прокомментировал обстановку руководитель Азово-Черноморского филиала ФГБНУ ВНИРО Ефим Кожурин.

Также Кожурин добавил, что ВНИРО ищет способы переработки медуз: использование в пищевых целях и косметологии или добавление медуз в состав строительных растворов. Кроме того, ученый заверил, что медузы в Азовском море не представляют опасности для человека, поэтому можно смело лететь на Азовское побережье.

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