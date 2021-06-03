Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 июня 22:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:42
Спорт
Российская сборная по хоккею проиграла канадской команде в четвертьфинале ЧМ
22:40
Политика
Протасевич назвал настоящего инициатора НАУ
22:27
Политика
Протасевич раскрыл имена координаторов протестов в Белоруссии
22:24
Общество
Назван простой способ определить срок годности подушки для сна
22:22
Африка
Жительница Уганды превращает пластиковые отходы в стильные рюкзаки
22:09
Политика
Протасевич назвал поездку в Донбасс «самой главной ошибкой в жизни»
22:08
Политика
Протасевич со слезами на глазах завершил свое интервью
22:04
Экономика
Большое количество медуз угрожает промыслу в Азовском море
22:02
Политика
Мирошник назвал виновных в авианалете на Луганск в 2014 году
22:00
ФАН-ТВ
«Откровенно». Геннадий Онищенко: Все, что о нас говорят — хорошо, кроме некролога
21:59
Политика
Протасевич рассказал о несостоявшихся планах на канал Nexta Live
21:58
Политика
Иностранные СМИ набросились на Симоньян за поддержку Лукашенко
21:57
ЦАР
Неоколониальная стратегия Макрона обрекает Францию на утрату влияния в Африке
21:52
ЦАР
ЦАР и Чад подтвердили курс на диалог в рамках сохранения региональной стабильности
21:52
Политика
Протасевич раскрыл детали покушения на Лукашенко
21:49
Политика
Протасевич рассказал о связи с заговорщиками и штабом Тихановской
21:44
ЦАР
Бойцы ВС Чада обстреляли центральноафриканских фермеров около границы двух республик
21:37
Общество
Выбор вуза без конфуза: составляем собственный рейтинг университетов
21:37
Политика
Протасевич рассказал о контроле оппозиции в Белоруссии премьером Польши
21:33
ЦАР
Не ожидал такого резонанса: Шугалей об интересе немецких СМИ к его словам о Макроне
Все новости
03 июня 22:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:42
Спорт
Российская сборная по хоккею проиграла канадской команде в четвертьфинале ЧМ
22:40
Политика
Протасевич назвал настоящего инициатора НАУ
22:27
Политика
Протасевич раскрыл имена координаторов протестов в Белоруссии
22:24
Общество
Назван простой способ определить срок годности подушки для сна
22:22
Африка
Жительница Уганды превращает пластиковые отходы в стильные рюкзаки
22:09
Политика
Протасевич назвал поездку в Донбасс «самой главной ошибкой в жизни»
22:08
Политика
Протасевич со слезами на глазах завершил свое интервью
22:04
Экономика
Большое количество медуз угрожает промыслу в Азовском море
22:02
Политика
Мирошник назвал виновных в авианалете на Луганск в 2014 году
22:00
ФАН-ТВ
«Откровенно». Геннадий Онищенко: Все, что о нас говорят — хорошо, кроме некролога
21:59
Политика
Протасевич рассказал о несостоявшихся планах на канал Nexta Live
21:58
Политика
Иностранные СМИ набросились на Симоньян за поддержку Лукашенко
21:57
ЦАР
Неоколониальная стратегия Макрона обрекает Францию на утрату влияния в Африке
21:52
ЦАР
ЦАР и Чад подтвердили курс на диалог в рамках сохранения региональной стабильности
21:52
Политика
Протасевич раскрыл детали покушения на Лукашенко
21:49
Политика
Протасевич рассказал о связи с заговорщиками и штабом Тихановской
21:44
ЦАР
Бойцы ВС Чада обстреляли центральноафриканских фермеров около границы двух республик
21:37
Общество
Выбор вуза без конфуза: составляем собственный рейтинг университетов
21:37
Политика
Протасевич рассказал о контроле оппозиции в Белоруссии премьером Польши
21:33
ЦАР
Не ожидал такого резонанса: Шугалей об интересе немецких СМИ к его словам о Макроне
Все новости

Мирошник назвал виновных в авианалете на Луганск в 2014 году

Политика
Мирошник назвал виновных в авианалете на Луганск в 2014 году
wikipedia.org  /  Qypchak / CC BY-SA 3.0

Москва, 3 июня. Советник главы ЛНР Родион Мирошник выступил в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» и прокомментировал действия киевских властей в 2014 году, когда был совершен авианалет.

В 2014 году 2 июня на центр Луганска были сброшены авиационные снаряды по приказу действующей на тот момент власти. Жертвами авиаобстрела стали восемь человек, ранение получили 28 жителей Луганска.

«Для сотен тысяч людей это был водораздел», — подчеркнул советник по внешним связям ЛНР.

Горожане не обратили внимание на пролетающий самолет, к такому они привыкли. Когда штурмовик спикировал и начал отрабатывать по центру города, никто не мог поверить в реальность происходящего.

«Место было залито кровью... Люди поняли, что как раньше уже не будет. Кровь пролита», — вспоминает эксперт.

Мирошник уверен, что Петр Порошенко на тот момент уже знал, что избран и мог повлиять на действия армии. Именно он приказал атаковать центр населенного города, считает советник. Киевским властям не удалось запугать Донбасс, люди сплотились против единого врага, который пролил их кровь.

Украинские власти до сих пор не признают ответственности за авианалет семилетней давности. Некоторые даже пытались выдать это происшествие за неудачное движение пилота, кто-то выдвигал версию о том, что взрыв произошел внутри здания. Авианалет на центр Луганска стал переломным моментом в вооруженном конфликте на Украине и в Донбассе.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Мирошник назвал виновных в авианалете на Луганск в 2014 году
Луганск мирошник авианалет
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 50357 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Экономика 33980 1 июня 2021
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Экономика 27760 1 июня 2021
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Шоу-бизнес 25199 2 июня 2021
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Иностранцы поделились, почему им стало стыдно за отношение Европы к Крыму
Общество 23618 1 июня 2021
Иностранцы поделились, почему им стало стыдно за отношение Европы к Крыму
Рейтинг@Mail.ru