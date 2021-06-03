Мирошник назвал виновных в авианалете на Луганск в 2014 году

Москва, 3 июня. Советник главы ЛНР Родион Мирошник выступил в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» и прокомментировал действия киевских властей в 2014 году, когда был совершен авианалет.

В 2014 году 2 июня на центр Луганска были сброшены авиационные снаряды по приказу действующей на тот момент власти. Жертвами авиаобстрела стали восемь человек, ранение получили 28 жителей Луганска.

«Для сотен тысяч людей это был водораздел», — подчеркнул советник по внешним связям ЛНР.

Горожане не обратили внимание на пролетающий самолет, к такому они привыкли. Когда штурмовик спикировал и начал отрабатывать по центру города, никто не мог поверить в реальность происходящего.

«Место было залито кровью... Люди поняли, что как раньше уже не будет. Кровь пролита», — вспоминает эксперт.

Мирошник уверен, что Петр Порошенко на тот момент уже знал, что избран и мог повлиять на действия армии. Именно он приказал атаковать центр населенного города, считает советник. Киевским властям не удалось запугать Донбасс, люди сплотились против единого врага, который пролил их кровь.

Украинские власти до сих пор не признают ответственности за авианалет семилетней давности. Некоторые даже пытались выдать это происшествие за неудачное движение пилота, кто-то выдвигал версию о том, что взрыв произошел внутри здания. Авианалет на центр Луганска стал переломным моментом в вооруженном конфликте на Украине и в Донбассе.