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03 июня 22:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:42
Спорт
Российская сборная по хоккею проиграла канадской команде в четвертьфинале ЧМ
22:40
Политика
Протасевич назвал настоящего инициатора НАУ
22:27
Политика
Протасевич раскрыл имена координаторов протестов в Белоруссии
22:24
Общество
Назван простой способ определить срок годности подушки для сна
22:22
Африка
Жительница Уганды превращает пластиковые отходы в стильные рюкзаки
22:09
Политика
Протасевич назвал поездку в Донбасс «самой главной ошибкой в жизни»
22:08
Политика
Протасевич со слезами на глазах завершил свое интервью
22:04
Экономика
Большое количество медуз угрожает промыслу в Азовском море
22:02
Политика
Мирошник назвал виновных в авианалете на Луганск в 2014 году
22:00
ФАН-ТВ
«Откровенно». Геннадий Онищенко: Все, что о нас говорят — хорошо, кроме некролога
21:59
Политика
Протасевич рассказал о несостоявшихся планах на канал Nexta Live
21:58
Политика
Иностранные СМИ набросились на Симоньян за поддержку Лукашенко
21:57
ЦАР
Неоколониальная стратегия Макрона обрекает Францию на утрату влияния в Африке
21:52
ЦАР
ЦАР и Чад подтвердили курс на диалог в рамках сохранения региональной стабильности
21:52
Политика
Протасевич раскрыл детали покушения на Лукашенко
21:49
Политика
Протасевич рассказал о связи с заговорщиками и штабом Тихановской
21:44
ЦАР
Бойцы ВС Чада обстреляли центральноафриканских фермеров около границы двух республик
21:37
Общество
Выбор вуза без конфуза: составляем собственный рейтинг университетов
21:37
Политика
Протасевич рассказал о контроле оппозиции в Белоруссии премьером Польши
21:33
ЦАР
Не ожидал такого резонанса: Шугалей об интересе немецких СМИ к его словам о Макроне
Все новости

Иностранные СМИ набросились на Симоньян за поддержку Лукашенко

Политика
Иностранные СМИ набросились на Симоньян за поддержку Лукашенко
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Санкт-Петербург, 3 июня. Мировая пресса буквально набросилась на генерального директора телеканала RT Маргариту Симоньян после ее слов в поддержку Александра Лукашенко.

Выступая на сессии Петербургского международного экономического форума по вопросам обеспечения цифрового суверенитета, Симоньян рассказала, что когда она поддержала задержание основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, зарубежные СМИ сосредоточили на ней огонь из всех своих пропагандистских орудий. В частности, на главреда RT ополчились французские издания.

«Я приветствовала этот кульбит с посадкой самолета. И вся мировая пресса пишет о том, что «циничная глава русской пропаганды приветствовала репрессии против журналиста со свирепой насмешкой», — рассказала журналистка на сессии ПМЭФ.

Кроме этого Симоньян также говорила об огромном влиянии в сегодняшнем мире социальных сетей. Вспоминая Протасевича, она отметила, что основанный им Telegram-канал едва не стал причиной уничтожения белорусского государства.

Инцидент с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в минском аэропорту стал причиной массовой истерики западного политического и медийного сообщества. На Белоруссию продолжают накладываться новые санкции, в частности, европейские государства закрыли воздушное пространство страны для своих бортов. Однако такую меру поддержали не все. Ранее сообщалось, что глава венгерской авиакомпании осудил страны ЕС, которые запретили полеты над Белоруссией.

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Все новости / Политика / Иностранные СМИ набросились на Симоньян за поддержку Лукашенко
лукашенко rt симоньян зарубежные сми
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