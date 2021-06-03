Иностранные СМИ набросились на Симоньян за поддержку Лукашенко

Санкт-Петербург, 3 июня. Мировая пресса буквально набросилась на генерального директора телеканала RT Маргариту Симоньян после ее слов в поддержку Александра Лукашенко.

Выступая на сессии Петербургского международного экономического форума по вопросам обеспечения цифрового суверенитета, Симоньян рассказала, что когда она поддержала задержание основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, зарубежные СМИ сосредоточили на ней огонь из всех своих пропагандистских орудий. В частности, на главреда RT ополчились французские издания.

«Я приветствовала этот кульбит с посадкой самолета. И вся мировая пресса пишет о том, что «циничная глава русской пропаганды приветствовала репрессии против журналиста со свирепой насмешкой», — рассказала журналистка на сессии ПМЭФ.

Кроме этого Симоньян также говорила об огромном влиянии в сегодняшнем мире социальных сетей. Вспоминая Протасевича, она отметила, что основанный им Telegram-канал едва не стал причиной уничтожения белорусского государства.

Инцидент с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в минском аэропорту стал причиной массовой истерики западного политического и медийного сообщества. На Белоруссию продолжают накладываться новые санкции, в частности, европейские государства закрыли воздушное пространство страны для своих бортов. Однако такую меру поддержали не все. Ранее сообщалось, что глава венгерской авиакомпании осудил страны ЕС, которые запретили полеты над Белоруссией.