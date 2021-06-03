Банги, 3 июня. Политическая жестокость президента Франции Эммануэля Макрона в сочетании с непомерными неоколониальными амбициями грозит Парижу безвозвратной утратой позиций на Африканском континенте. И в первую очередь в ЦАР.

Центральноафриканское издание Le Potentiel Centrafricain напоминает, что Елисейский дворец по-прежнему вмешивается во внутренние дела бывших колоний. ЦАР не стала исключением. Однако местные жители отлично помнят, чем обернулось присутствие французов в республике, поэтому считают, что им пора покинуть регион.

Проблема взаимоотношений Банги и Парижа не так сложна, как кажется. Африканское государство ищет партнеров для дальнейшего развития и выстраивает взаимовыгодные отношения с Россией, Руандой и Китаем. В это же время Франция ради сохранения влияния пытается дестабилизировать обстановку в ЦАР, используя для этого все доступные средства.

Но стратегия Макрона терпит неудачу. Причем не только в Центральноафриканской Республике, но также в ДРК, Мали и Габоне, который взял курс на сближение с англоязычными странами.

Журналисты Le Potentiel Centrafricain уверены, что пример ЦАР подхватят и другие франкофонные государства континента, которые также пострадали от неоколониальных амбиций Парижа. При этом в издании не исключают, что по мере отхода от «французского мира» страна приобретет собственную валюту взамен навязанному бывшей метрополией франку KFA.