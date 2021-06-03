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03 июня 22:42
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новостей
22:42
Спорт
Российская сборная по хоккею проиграла канадской команде в четвертьфинале ЧМ
22:40
Политика
Протасевич назвал настоящего инициатора НАУ
22:27
Политика
Протасевич раскрыл имена координаторов протестов в Белоруссии
22:24
Общество
Назван простой способ определить срок годности подушки для сна
22:22
Африка
Жительница Уганды превращает пластиковые отходы в стильные рюкзаки
22:09
Политика
Протасевич назвал поездку в Донбасс «самой главной ошибкой в жизни»
22:08
Политика
Протасевич со слезами на глазах завершил свое интервью
22:04
Экономика
Большое количество медуз угрожает промыслу в Азовском море
22:02
Политика
Мирошник назвал виновных в авианалете на Луганск в 2014 году
22:00
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«Откровенно». Геннадий Онищенко: Все, что о нас говорят — хорошо, кроме некролога
21:59
Политика
Протасевич рассказал о несостоявшихся планах на канал Nexta Live
21:58
Политика
Иностранные СМИ набросились на Симоньян за поддержку Лукашенко
21:57
ЦАР
Неоколониальная стратегия Макрона обрекает Францию на утрату влияния в Африке
21:52
ЦАР
ЦАР и Чад подтвердили курс на диалог в рамках сохранения региональной стабильности
21:52
Политика
Протасевич раскрыл детали покушения на Лукашенко
21:49
Политика
Протасевич рассказал о связи с заговорщиками и штабом Тихановской
21:44
ЦАР
Бойцы ВС Чада обстреляли центральноафриканских фермеров около границы двух республик
21:37
Общество
Выбор вуза без конфуза: составляем собственный рейтинг университетов
21:37
Политика
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Протасевич раскрыл детали покушения на Лукашенко

  /   Обновлено: 03 июня 2021 22:21
Политика
Протасевич раскрыл детали покушения на Лукашенко
Global Look Press  /  facebook.com / pr0tez

Минск, 3 июня. Создатель Telegram-канала Nexta дал интервью журналисту Марату Маркову, в котором рассказал о своей роли в заговоре и покушении на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Сотрудник белорусского телеканала ОНТ поинтересовался у блогера, видел ли он фильм «Убить президента», на что тот ответил отрицательно. Однако добавил, что некоторые отрывки все же посмотрел.

«Я, конечно, понимаю, что на «Оскар» подают другие фильмы, но у того же Малевича «Черный квадрат». Ассоциация очевидна. Постоянный черный квадрат на Zoom-конференции», — заявил Марков.

В этот момент Протасевич засмеялся, что и подметил его собеседник. Он поинтересовался, участвовал ли в этой конференции сам Роман или это была экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

«Это был я. Вот этот черный квадрат, который был без подписи на самом первом Zoom, это был я. Это связано с тем, что я, по сути, должен был выступать связным между заговорщиками и штабом Тихановской», — резюмировал блогер.

Ранее стало известно, что Роман Протасевич раскрыл цель митингов, которые проходили в Белоруссии.

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Все новости / Политика / Протасевич раскрыл детали покушения на Лукашенко
протесты марков протасевич онт
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