Протасевич раскрыл детали покушения на Лукашенко

Минск, 3 июня. Создатель Telegram-канала Nexta дал интервью журналисту Марату Маркову, в котором рассказал о своей роли в заговоре и покушении на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Сотрудник белорусского телеканала ОНТ поинтересовался у блогера, видел ли он фильм «Убить президента», на что тот ответил отрицательно. Однако добавил, что некоторые отрывки все же посмотрел.

«Я, конечно, понимаю, что на «Оскар» подают другие фильмы, но у того же Малевича «Черный квадрат». Ассоциация очевидна. Постоянный черный квадрат на Zoom-конференции», — заявил Марков.

В этот момент Протасевич засмеялся, что и подметил его собеседник. Он поинтересовался, участвовал ли в этой конференции сам Роман или это была экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

«Это был я. Вот этот черный квадрат, который был без подписи на самом первом Zoom, это был я. Это связано с тем, что я, по сути, должен был выступать связным между заговорщиками и штабом Тихановской», — резюмировал блогер.

Ранее стало известно, что Роман Протасевич раскрыл цель митингов, которые проходили в Белоруссии.