Протасевич со слезами на глазах завершил свое интервью

Минск, 3 июня. Экс-редактор признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала Nexta Роман Протасевич расплакался в конце интервью.

Задержанный в Минске Протасевич признался, что больше не хочет иметь ничего общего с политикой. Он выразил надежду, что сможет все исправить и начать жить обычной спокойной жизнью. Об этом Протасевич рассказал в интервью телеканалу ОНТ.

Ранее Протасевич заявил, что жалеет о своей поездке в Донбасс. По его словам, это единственная вещь, о которой он жалеет. Задержанный ранее в Минске Протасевич надеется, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко найдется «достаточно политической воли» и решимости, чтобы его не выдать.