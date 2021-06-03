ЦАР и Чад подтвердили курс на диалог в рамках сохранения региональной стабильности

Банги, 3 июня. Представители ЦАР и Чада подтвердили приверженность диалогу ради сохранения мира и стабильности, несмотря на попытки западных СМИ посеять рознь между двумя африканскими странами.

Издание Le Potentiel Centrafricain сообщило, что по результатам визита делегации центральноафриканского правительства в Нджамену принято решение создать независимую комиссию по расследованию инцидента на границе между ЦАР и Чадом. В нее войдут представители ООН, Африканского союза и Экономического сообщества стран Центральной Африки.

События, послужившие поводом для обострения обстановки у северных рубежей ЦАР, произошли в субботу, 29 мая у деревни Банг. Патруль национальной армии (FACA) обнаружил группу наемников из Чада, которые отказались сложить оружие и принялись прорываться к государственной границе.

???????? @NdjoniSango #Centrafrique: les FACA ont neutralisé un groupe de rebelles venus du Tchad https://t.co/jiLir8pe9N — 236 News ???????? (@236News) May 30, 2021

Там бандиты вступили в бой с военнослужащими чадской армии, в результате чего последние понесли потери. Поначалу в Нджамене попытались обвинить Банги в произошедшем, но благодаря дипломатическим усилиям посланцев президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера ход переговоров удалось повернуть в конструктивное русло.

Центральноафриканскую сторону в Нджамене представляют глава МИД республики Сильви Байпо-Темон, руководитель Минобороны Мари-Ноэль Кояра и министр общественной безопасности Анри Ванзе Лангисара.

Ранее с обращением к Чаду выступил официальный представитель правительства ЦАР Максим Анж Казаги. Он выразил соболезнования родственникам погибших и призвал не поддаваться на провокации сил, заинтересованных в дестабилизации региона.