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22:42
Спорт
Российская сборная по хоккею проиграла канадской команде в четвертьфинале ЧМ
22:40
Политика
Протасевич назвал настоящего инициатора НАУ
22:27
Политика
Протасевич раскрыл имена координаторов протестов в Белоруссии
22:24
Общество
Назван простой способ определить срок годности подушки для сна
22:22
Африка
Жительница Уганды превращает пластиковые отходы в стильные рюкзаки
22:09
Политика
Протасевич назвал поездку в Донбасс «самой главной ошибкой в жизни»
22:08
Политика
Протасевич со слезами на глазах завершил свое интервью
22:04
Экономика
Большое количество медуз угрожает промыслу в Азовском море
22:02
Политика
Мирошник назвал виновных в авианалете на Луганск в 2014 году
22:00
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21:59
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21:58
Политика
Иностранные СМИ набросились на Симоньян за поддержку Лукашенко
21:57
ЦАР
Неоколониальная стратегия Макрона обрекает Францию на утрату влияния в Африке
21:52
ЦАР
ЦАР и Чад подтвердили курс на диалог в рамках сохранения региональной стабильности
21:52
Политика
Протасевич раскрыл детали покушения на Лукашенко
21:49
Политика
Протасевич рассказал о связи с заговорщиками и штабом Тихановской
21:44
ЦАР
Бойцы ВС Чада обстреляли центральноафриканских фермеров около границы двух республик
21:37
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ЦАР
Не ожидал такого резонанса: Шугалей об интересе немецких СМИ к его словам о Макроне
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ЦАР и Чад подтвердили курс на диалог в рамках сохранения региональной стабильности

ЦАР
ЦАР и Чад подтвердили курс на диалог в рамках сохранения региональной стабильности
facebook.com  /  @gouv.cf

Банги, 3 июня. Представители ЦАР и Чада подтвердили приверженность диалогу ради сохранения мира и стабильности, несмотря на попытки западных СМИ посеять рознь между двумя африканскими странами.

Издание Le Potentiel Centrafricain сообщило, что по результатам визита делегации центральноафриканского правительства в Нджамену принято решение создать независимую комиссию по расследованию инцидента на границе между ЦАР и Чадом. В нее войдут представители ООН, Африканского союза и Экономического сообщества стран Центральной Африки.

События, послужившие поводом для обострения обстановки у северных рубежей ЦАР, произошли в субботу, 29 мая у деревни Банг. Патруль национальной армии (FACA) обнаружил группу наемников из Чада, которые отказались сложить оружие и принялись прорываться к государственной границе.

Там бандиты вступили в бой с военнослужащими чадской армии, в результате чего последние понесли потери. Поначалу в Нджамене попытались обвинить Банги в произошедшем, но благодаря дипломатическим усилиям посланцев президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера ход переговоров удалось повернуть в конструктивное русло.

Центральноафриканскую сторону в Нджамене представляют глава МИД республики Сильви Байпо-Темон, руководитель Минобороны Мари-Ноэль Кояра и министр общественной безопасности Анри Ванзе Лангисара.

Ранее с обращением к Чаду выступил официальный представитель правительства ЦАР Максим Анж Казаги. Он выразил соболезнования родственникам погибших и призвал не поддаваться на провокации сил, заинтересованных в дестабилизации региона.

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африка цар чад
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