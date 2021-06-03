Протасевич рассказал о связи с заговорщиками и штабом Тихановской

Минск, 3 июня. Бывший редактор Telegram-канала Nexta, задержанный в Минске, Роман Протасевич рассказал, как он должен был быть связующим звеном между заговорщиками и штабом Светланы Тихановской.

Протасевич рассказал, что передавал Тихановской сведения о том, что в Белоруссии есть люди, которые готовы на силовую смену власти. Об этом Протасевич рассказал в интервью на государственном телеканале.

По словам блогера, в Белоруссии еще сохранилось несколько радикальных формирований, заинтересованных в смене власти. Он отметил, что подобные схроны еще не найдены органами правопорядка.