Протасевич рассказал о несостоявшихся планах на канал Nexta Live

Минск, 3 июня. Канал Nexta Live хотели перевести на российскую повестку после протестов в Белоруссии.

После завершения белорусских протестов, Nexta Live должны были перевести на российскую повестку. Об этом рассказал бывший главный редактор признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала Nexta Роман Протасевич телеканалу ОНТ.

Ранее он признался, что должен был быть связующим звеном между заговорщиками и штабом Светланы Тихановской. Протасевич рассказал, что передавал Тихановской сведения о том, что в Белоруссии есть люди, которые готовы на силовую смену власти. Об этом Протасевич рассказал в интервью на государственном телеканале.