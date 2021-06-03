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новостей
22:37
Спорт
Российская сборная по хоккею проиграла канадской команде в четвертьфинале ЧМ
22:27
Политика
Протасевич раскрыл имена координаторов протестов в Белоруссии
22:24
Общество
Назван простой способ определить срок годности подушки для сна
22:22
Африка
Жительница Уганды превращает пластиковые отходы в стильные рюкзаки
22:09
Политика
Протасевич назвал поездку в Донбасс «самой главной ошибкой в жизни»
22:08
Политика
Протасевич со слезами на глазах завершил свое интервью
22:04
Экономика
Большое количество медуз угрожает промыслу в Азовском море
22:02
Политика
Мирошник назвал виновных в авианалете на Луганск в 2014 году
22:00
ФАН-ТВ
«Откровенно». Геннадий Онищенко: Все, что о нас говорят — хорошо, кроме некролога
21:59
Политика
Протасевич рассказал о несостоявшихся планах на канал Nexta Live
21:58
Политика
Иностранные СМИ набросились на Симоньян за поддержку Лукашенко
21:57
ЦАР
Неоколониальная стратегия Макрона обрекает Францию на утрату влияния в Африке
21:52
ЦАР
ЦАР и Чад подтвердили курс на диалог в рамках сохранения региональной стабильности
21:52
Политика
Протасевич раскрыл детали покушения на Лукашенко
21:49
Политика
Протасевич рассказал о связи с заговорщиками и штабом Тихановской
21:44
ЦАР
Бойцы ВС Чада обстреляли центральноафриканских фермеров около границы двух республик
21:37
Общество
Выбор вуза без конфуза: составляем собственный рейтинг университетов
21:37
Политика
Протасевич рассказал о контроле оппозиции в Белоруссии премьером Польши
21:33
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Бойцы ВС Чада обстреляли центральноафриканских фермеров около границы двух республик

ЦАР
Бойцы ВС Чада обстреляли центральноафриканских фермеров около границы двух республик
Global Look Press  /  © David Honl / ZUMAPRESS.com

Банги, 3 мая. Военнослужащие армии Чада обстреляли центральноафриканских фермеров, работавших в поле неподалеку от деревни Банг на севере ЦАР.

Местное издание Ndjoni Sango со ссылкой на собственные источники сообщает, что огонь велся с позиций чадской армии по ту сторону границы. В результате обстрела несколько фермеров получили ранения.

Инцидент возник на фоне повышения напряженности в отношениях между Банги и Нджаменой. Обстановка накалилась после столкновения патруля центральноафриканской армии (FACA) с группой наемников из Чада, произошедшего в субботу, 29 мая, у населенного пункта Банг.

Военнослужащие FACA преследовали преступников до северных рубежей страны, однако границу, по свидетельству местных жителей, переходить не стали. Также в бой с убегающими радикалами вступила армия Чада. Потери понесли войска обоих государств, однако в Нджамене поспешили возложить ответственность за это на центральноафриканских солдат.

Власти в Банги договорились с правительством северного соседа создать международный комитет, который займется расследованием инцидента. В Нджамену отправилась делегация во главе с министром иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон.

Бойцы ВС Чада обстреляли центральноафриканских фермеров около границы двух республик
facebook.com  / Sylvie Baïpo Tèmon

Следует отметить, что после гибели президента Чада Идриса Деби центральноафриканские власти усилили охрану северной границы страны, опасаясь нашествия боевиков из соседней республики.

Ранее, в середине мая, неподалеку от чадской границы разведка FACA обнаружила базу бандитов, на которой наемники тренировались устраивать диверсии и провокации для дестабилизации обстановки в ЦАР. В ходе напряженного боя отряды национальной армии уничтожили лагерь радикалов. На месте они нашли карточки избирателей Чада.

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африка цар чад
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