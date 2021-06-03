Бойцы ВС Чада обстреляли центральноафриканских фермеров около границы двух республик

Банги, 3 мая. Военнослужащие армии Чада обстреляли центральноафриканских фермеров, работавших в поле неподалеку от деревни Банг на севере ЦАР.

Местное издание Ndjoni Sango со ссылкой на собственные источники сообщает, что огонь велся с позиций чадской армии по ту сторону границы. В результате обстрела несколько фермеров получили ранения.

Инцидент возник на фоне повышения напряженности в отношениях между Банги и Нджаменой. Обстановка накалилась после столкновения патруля центральноафриканской армии (FACA) с группой наемников из Чада, произошедшего в субботу, 29 мая, у населенного пункта Банг.

Военнослужащие FACA преследовали преступников до северных рубежей страны, однако границу, по свидетельству местных жителей, переходить не стали. Также в бой с убегающими радикалами вступила армия Чада. Потери понесли войска обоих государств, однако в Нджамене поспешили возложить ответственность за это на центральноафриканских солдат.

Власти в Банги договорились с правительством северного соседа создать международный комитет, который займется расследованием инцидента. В Нджамену отправилась делегация во главе с министром иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон.

facebook.com / Sylvie Baïpo Tèmon

Следует отметить, что после гибели президента Чада Идриса Деби центральноафриканские власти усилили охрану северной границы страны, опасаясь нашествия боевиков из соседней республики.

Ранее, в середине мая, неподалеку от чадской границы разведка FACA обнаружила базу бандитов, на которой наемники тренировались устраивать диверсии и провокации для дестабилизации обстановки в ЦАР. В ходе напряженного боя отряды национальной армии уничтожили лагерь радикалов. На месте они нашли карточки избирателей Чада.