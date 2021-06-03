Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 июня 22:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:37
Спорт
Российская сборная по хоккею проиграла канадской команде в четвертьфинале ЧМ
22:27
Политика
Протасевич раскрыл имена координаторов протестов в Белоруссии
22:24
Общество
Назван простой способ определить срок годности подушки для сна
22:22
Африка
Жительница Уганды превращает пластиковые отходы в стильные рюкзаки
22:09
Политика
Протасевич назвал поездку в Донбасс «самой главной ошибкой в жизни»
22:08
Политика
Протасевич со слезами на глазах завершил свое интервью
22:04
Экономика
Большое количество медуз угрожает промыслу в Азовском море
22:02
Политика
Мирошник назвал виновных в авианалете на Луганск в 2014 году
22:00
ФАН-ТВ
«Откровенно». Геннадий Онищенко: Все, что о нас говорят — хорошо, кроме некролога
21:59
Политика
Протасевич рассказал о несостоявшихся планах на канал Nexta Live
21:58
Политика
Иностранные СМИ набросились на Симоньян за поддержку Лукашенко
21:57
ЦАР
Неоколониальная стратегия Макрона обрекает Францию на утрату влияния в Африке
21:52
ЦАР
ЦАР и Чад подтвердили курс на диалог в рамках сохранения региональной стабильности
21:52
Политика
Протасевич раскрыл детали покушения на Лукашенко
21:49
Политика
Протасевич рассказал о связи с заговорщиками и штабом Тихановской
21:44
ЦАР
Бойцы ВС Чада обстреляли центральноафриканских фермеров около границы двух республик
21:37
Общество
Выбор вуза без конфуза: составляем собственный рейтинг университетов
21:37
Политика
Протасевич рассказал о контроле оппозиции в Белоруссии премьером Польши
21:33
ЦАР
Не ожидал такого резонанса: Шугалей об интересе немецких СМИ к его словам о Макроне
21:32
Ближний Восток
Власти Омана освободили десятки активистов, арестованных во время протестов против безработицы
Все новости
03 июня 22:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:37
Спорт
Российская сборная по хоккею проиграла канадской команде в четвертьфинале ЧМ
22:27
Политика
Протасевич раскрыл имена координаторов протестов в Белоруссии
22:24
Общество
Назван простой способ определить срок годности подушки для сна
22:22
Африка
Жительница Уганды превращает пластиковые отходы в стильные рюкзаки
22:09
Политика
Протасевич назвал поездку в Донбасс «самой главной ошибкой в жизни»
22:08
Политика
Протасевич со слезами на глазах завершил свое интервью
22:04
Экономика
Большое количество медуз угрожает промыслу в Азовском море
22:02
Политика
Мирошник назвал виновных в авианалете на Луганск в 2014 году
22:00
ФАН-ТВ
«Откровенно». Геннадий Онищенко: Все, что о нас говорят — хорошо, кроме некролога
21:59
Политика
Протасевич рассказал о несостоявшихся планах на канал Nexta Live
21:58
Политика
Иностранные СМИ набросились на Симоньян за поддержку Лукашенко
21:57
ЦАР
Неоколониальная стратегия Макрона обрекает Францию на утрату влияния в Африке
21:52
ЦАР
ЦАР и Чад подтвердили курс на диалог в рамках сохранения региональной стабильности
21:52
Политика
Протасевич раскрыл детали покушения на Лукашенко
21:49
Политика
Протасевич рассказал о связи с заговорщиками и штабом Тихановской
21:44
ЦАР
Бойцы ВС Чада обстреляли центральноафриканских фермеров около границы двух республик
21:37
Общество
Выбор вуза без конфуза: составляем собственный рейтинг университетов
21:37
Политика
Протасевич рассказал о контроле оппозиции в Белоруссии премьером Польши
21:33
ЦАР
Не ожидал такого резонанса: Шугалей об интересе немецких СМИ к его словам о Макроне
21:32
Ближний Восток
Власти Омана освободили десятки активистов, арестованных во время протестов против безработицы
Все новости

Не ожидал такого резонанса: Шугалей об интересе немецких СМИ к его словам о Макроне

ЦАР
Не ожидал такого резонанса: Шугалей об интересе немецких СМИ к его словам о Макроне
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 3 июня. Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей рассказал о международном резонансе, который вызвали его рассуждения о недавних заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона.

Глава Пятой республики дал интервью газете Le Journal du Dimanche, в котором заявил, будто лидер ЦАР Фостен-Арканж Туадера является «заложником» Москвы и позволяет ей «захватывать шахты и вместе с ними политическую систему» республики.

«И это говорит президент Франции, который только за последние месяцы натворил «делов». Мы видели его действия в Чаде, где он при помощи своих прокси из FACT смог свергнуть и убить Идриса Деби, в Ливии, где также был свергнут Каддафи, в ЦАР и Мали. Ни к чему хорошему его политика по разжиганию конфликтов в африканских странах не приведет», — прокомментировал выступление Макрона Максим Шугалей.

Слова главы ФЗНЦ практически полностью процитировало немецкое издание Der Globus Deutschland. Журналисты Германии также напомнили, что Шугалей более года провел в заключении в Ливии, и на собственном опыте знает, как марионеточные правительства скрывают факты вмешательства Запада во внутренние дела африканских стран.

«Добавить мне особо нечего, кроме того, что господин Макрон, распространяя фейки про нашу страну, явно упускает из вида, что народ ЦАР помощь России ценит куда больше, чем мнимое участие в их судьбе бывших евроколонизаторов», — резюмировал Шугалей в личном Telegram-канале.

Ранее глава ФЗНЦ рассказал о новом документальном фильме Фонда под названием «Новая террористическая угроза миру. Формирование зоны нестабильности на юге Ливии».

Вернуться назад

Все новости / ЦАР / Не ожидал такого резонанса: Шугалей об интересе немецких СМИ к его словам о Макроне
африка цар шугалей
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 50357 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Экономика 33980 1 июня 2021
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Экономика 27760 1 июня 2021
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Шоу-бизнес 25199 2 июня 2021
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Иностранцы поделились, почему им стало стыдно за отношение Европы к Крыму
Общество 23618 1 июня 2021
Иностранцы поделились, почему им стало стыдно за отношение Европы к Крыму
Рейтинг@Mail.ru