Москва, 3 июня. Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей рассказал о международном резонансе, который вызвали его рассуждения о недавних заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона.

Глава Пятой республики дал интервью газете Le Journal du Dimanche, в котором заявил, будто лидер ЦАР Фостен-Арканж Туадера является «заложником» Москвы и позволяет ей «захватывать шахты и вместе с ними политическую систему» республики.

«И это говорит президент Франции, который только за последние месяцы натворил «делов». Мы видели его действия в Чаде, где он при помощи своих прокси из FACT смог свергнуть и убить Идриса Деби, в Ливии, где также был свергнут Каддафи, в ЦАР и Мали. Ни к чему хорошему его политика по разжиганию конфликтов в африканских странах не приведет», — прокомментировал выступление Макрона Максим Шугалей.

Слова главы ФЗНЦ практически полностью процитировало немецкое издание Der Globus Deutschland. Журналисты Германии также напомнили, что Шугалей более года провел в заключении в Ливии, и на собственном опыте знает, как марионеточные правительства скрывают факты вмешательства Запада во внутренние дела африканских стран.

«Добавить мне особо нечего, кроме того, что господин Макрон, распространяя фейки про нашу страну, явно упускает из вида, что народ ЦАР помощь России ценит куда больше, чем мнимое участие в их судьбе бывших евроколонизаторов», — резюмировал Шугалей в личном Telegram-канале.

Ранее глава ФЗНЦ рассказал о новом документальном фильме Фонда под названием «Новая террористическая угроза миру. Формирование зоны нестабильности на юге Ливии».