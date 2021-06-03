Ученые рассказали о диагностировании рака легких по кончикам пальцев

Москва, 3 июня. Онкологическое заболевание легких способствует притоку крови к кончикам пальцев.

Рак легких — одно из самых серьезных видов онкозаболевания. В этом случае важнее всего ранняя диагностика. Основные симптомы онкологии дыхательных путей связаны в первую очередь с затруднением дыхания, болью в груди и голове, но можно узнать и об опухоли, проанализируя кончики пальцев на руке. Об этом пишет медицинское издание WebMD.

Специалисты портала сообщили, что если кончики пальцев расширяются и немного толстеют, то стоит обратиться к врачу. По мнению экспертов, это вызвано тем, что легкие вызывают выработку определенных химических элементов, которые способствуют притоку крови к кончикам пальцев. Авторы статьи уточняют, что у почти 80 процентов людей с такими пальцами позднее диагностируют рак легких.

При этом меняется также и состояние ногтевой пластины. Врачи уточняют, что кожа вблизи них становится блестящей, а сами ногти становятся более изогнутыми и выпуклыми, если смотреть на них сбоку.

Кончики пальцев могут увеличиваться в размерах не только из-за злокачественных опухолей, такая "индикация" может говорить и о сердечной инфекции, порока сердца, или хронических инфекций в легких. Рак легких, помимо увеличенных подушечек пальцев сопровождается и другими симптомами — кашлем, затруднением дыхания и болью при вдохе и выдохе.

Если вы заметили увеличение концевых фаланг пальцев, следует немедленно обратиться к врачу. Лучше всего сразу записаться к терапевту или пульмонологу.

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