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03 июня 22:41
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новостей
22:37
Спорт
Российская сборная по хоккею проиграла канадской команде в четвертьфинале ЧМ
22:27
Политика
Протасевич раскрыл имена координаторов протестов в Белоруссии
22:24
Общество
Назван простой способ определить срок годности подушки для сна
22:22
Африка
Жительница Уганды превращает пластиковые отходы в стильные рюкзаки
22:09
Политика
Протасевич назвал поездку в Донбасс «самой главной ошибкой в жизни»
22:08
Политика
Протасевич со слезами на глазах завершил свое интервью
22:04
Экономика
Большое количество медуз угрожает промыслу в Азовском море
22:02
Политика
Мирошник назвал виновных в авианалете на Луганск в 2014 году
22:00
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«Откровенно». Геннадий Онищенко: Все, что о нас говорят — хорошо, кроме некролога
21:59
Политика
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21:58
Политика
Иностранные СМИ набросились на Симоньян за поддержку Лукашенко
21:57
ЦАР
Неоколониальная стратегия Макрона обрекает Францию на утрату влияния в Африке
21:52
ЦАР
ЦАР и Чад подтвердили курс на диалог в рамках сохранения региональной стабильности
21:52
Политика
Протасевич раскрыл детали покушения на Лукашенко
21:49
Политика
Протасевич рассказал о связи с заговорщиками и штабом Тихановской
21:44
ЦАР
Бойцы ВС Чада обстреляли центральноафриканских фермеров около границы двух республик
21:37
Общество
Выбор вуза без конфуза: составляем собственный рейтинг университетов
21:37
Политика
Протасевич рассказал о контроле оппозиции в Белоруссии премьером Польши
21:33
ЦАР
Не ожидал такого резонанса: Шугалей об интересе немецких СМИ к его словам о Макроне
21:32
Ближний Восток
Власти Омана освободили десятки активистов, арестованных во время протестов против безработицы
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Ученые рассказали о диагностировании рака легких по кончикам пальцев

Наука
Ученые рассказали о диагностировании рака легких по кончикам пальцев
wikipedia.org  /  Клеткин Максим Евгеньевич / CC0 1.0

Москва, 3 июня. Онкологическое заболевание легких способствует притоку крови к кончикам пальцев.

Рак легких — одно из самых серьезных видов онкозаболевания. В этом случае важнее всего ранняя диагностика. Основные симптомы онкологии дыхательных путей связаны в первую очередь с затруднением дыхания, болью в груди и голове, но можно узнать и об опухоли, проанализируя кончики пальцев на руке. Об этом пишет медицинское издание WebMD.

Специалисты портала сообщили, что если кончики пальцев расширяются и немного толстеют, то стоит обратиться к врачу. По мнению экспертов, это вызвано тем, что легкие вызывают выработку определенных химических элементов, которые способствуют притоку крови к кончикам пальцев. Авторы статьи уточняют, что у почти 80 процентов людей с такими пальцами позднее диагностируют рак легких.

При этом меняется также и состояние ногтевой пластины. Врачи уточняют, что кожа вблизи них становится блестящей, а сами ногти становятся более изогнутыми и выпуклыми, если смотреть на них сбоку.

Кончики пальцев могут увеличиваться в размерах не только из-за злокачественных опухолей, такая "индикация" может говорить и о сердечной инфекции, порока сердца, или хронических инфекций в легких. Рак легких, помимо увеличенных подушечек пальцев сопровождается и другими симптомами — кашлем, затруднением дыхания и болью при вдохе и выдохе.

Если вы заметили увеличение концевых фаланг пальцев, следует немедленно обратиться к врачу. Лучше всего сразу записаться к терапевту или пульмонологу.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил успехи российских медиков в лечении онкобольных детей.

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Все новости / Наука / Ученые рассказали о диагностировании рака легких по кончикам пальцев
онкология медицина пальцы рак легких симптоматика
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