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Все новости
03 июня 22:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:37
Спорт
Российская сборная по хоккею проиграла канадской команде в четвертьфинале ЧМ
22:27
Политика
Протасевич раскрыл имена координаторов протестов в Белоруссии
22:24
Общество
Назван простой способ определить срок годности подушки для сна
22:22
Африка
Жительница Уганды превращает пластиковые отходы в стильные рюкзаки
22:09
Политика
Протасевич назвал поездку в Донбасс «самой главной ошибкой в жизни»
22:08
Политика
Протасевич со слезами на глазах завершил свое интервью
22:04
Экономика
Большое количество медуз угрожает промыслу в Азовском море
22:02
Политика
Мирошник назвал виновных в авианалете на Луганск в 2014 году
22:00
ФАН-ТВ
«Откровенно». Геннадий Онищенко: Все, что о нас говорят — хорошо, кроме некролога
21:59
Политика
Протасевич рассказал о несостоявшихся планах на канал Nexta Live
21:58
Политика
Иностранные СМИ набросились на Симоньян за поддержку Лукашенко
21:57
ЦАР
Неоколониальная стратегия Макрона обрекает Францию на утрату влияния в Африке
21:52
ЦАР
ЦАР и Чад подтвердили курс на диалог в рамках сохранения региональной стабильности
21:52
Политика
Протасевич раскрыл детали покушения на Лукашенко
21:49
Политика
Протасевич рассказал о связи с заговорщиками и штабом Тихановской
21:44
ЦАР
Бойцы ВС Чада обстреляли центральноафриканских фермеров около границы двух республик
21:37
Общество
Выбор вуза без конфуза: составляем собственный рейтинг университетов
21:37
Политика
Протасевич рассказал о контроле оппозиции в Белоруссии премьером Польши
21:33
ЦАР
Не ожидал такого резонанса: Шугалей об интересе немецких СМИ к его словам о Макроне
21:32
Ближний Восток
Власти Омана освободили десятки активистов, арестованных во время протестов против безработицы
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Эксперт рассказал о «математической» цели Байдена в Женеве

Политика
Эксперт рассказал о «математической» цели Байдена в Женеве
Федеральное агентство новостей

Киев, 3 июня. Президент США Джо Байден будет стремиться воспользоваться региональным влиянием России на некоторые страны в своих личных целях, заявил украинский политолог Константин Бондаренко.

Портал «Украина.RU» опубликовал большое интервью с директором фонда «Украинская политика», в котором Бондаренко поделился мнением о грядущей встрече Байдена с президентом России Владимиром Путиным в швейцарской Женеве. Байден не считает Россию полноправным геополитическим партнером России, уверен эксперт, но не может отрицать, что с Москвой при решении целого ряда вопросов необходимо считаться.

«Он понимает, что Россия и Соединенные Штаты в любом случае должны договариваться по целому ряду вопросов, и игнорировать Россию он не может. Что касается военного потенциала, то он чудесно понимает, что Россия является игроком, который действительно может диктовать свои условия целому ряду государств и с которым ему нужно считаться», — подчеркнул эксперт.

Также особую роль в «математике геополитики» Бондаренко отвел противостоянию США с Россией и Китаем. Байден понимает, что Москва и Пекин выступают как союзники по целому ряду ключевых вопросов и открыто оппонируют Вашингтону на мировой арене. В этой связи цель Байдена — «вынести за скобки» Москву в противостоянии Китая и США. Дипломатической победой для американского лидера станет достижение нейтралитета Путина в борьбе Байдена с председателем Коммунистической партии Китая Си Цзиньпинем.

«Россия в данной ситуации является союзником Китая, а Китай является главной угрозой Соединенных Штатов — именно так США рассматривают Китай. И, соответственно, для Байдена уже большим успехом стало бы то, если бы ему удалось в этом противостоянии Пекина и Вашингтона вывести Москву за скобки», — резюмировал политолог.

Байден понимает, что с текущим состоянием армии и экономики США не в состоянии воевать на два фронта и с Китаем, и с Россией. Поэтому для американского лидера жизненно важно снизить градус напряженности между двумя лидерами, которая нарастала с самого момента вступления Байдена в должности.

Ранее аналогичную теорию о цели встречи Путина и Байдена высказывал авторитетный австралийско-американский юрист, историк и политолог Джеймс О"Нилл. Американский лидер намерен «вбить клин» между Россией и Китаем, и отказ от санкций в отношении трубопровода «Северный поток — 2» — часть его хитрого маневра по «смягчению» отношения Москвы к Вашингтону.

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Все новости / Политика / Эксперт рассказал о «математической» цели Байдена в Женеве
Си Цзиньпин путин россия сша китай байден женева встреча мнение аналитика бондаренко
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