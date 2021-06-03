Эксперт рассказал о «математической» цели Байдена в Женеве

Киев, 3 июня. Президент США Джо Байден будет стремиться воспользоваться региональным влиянием России на некоторые страны в своих личных целях, заявил украинский политолог Константин Бондаренко.

Портал «Украина.RU» опубликовал большое интервью с директором фонда «Украинская политика», в котором Бондаренко поделился мнением о грядущей встрече Байдена с президентом России Владимиром Путиным в швейцарской Женеве. Байден не считает Россию полноправным геополитическим партнером России, уверен эксперт, но не может отрицать, что с Москвой при решении целого ряда вопросов необходимо считаться.

«Он понимает, что Россия и Соединенные Штаты в любом случае должны договариваться по целому ряду вопросов, и игнорировать Россию он не может. Что касается военного потенциала, то он чудесно понимает, что Россия является игроком, который действительно может диктовать свои условия целому ряду государств и с которым ему нужно считаться», — подчеркнул эксперт.

Также особую роль в «математике геополитики» Бондаренко отвел противостоянию США с Россией и Китаем. Байден понимает, что Москва и Пекин выступают как союзники по целому ряду ключевых вопросов и открыто оппонируют Вашингтону на мировой арене. В этой связи цель Байдена — «вынести за скобки» Москву в противостоянии Китая и США. Дипломатической победой для американского лидера станет достижение нейтралитета Путина в борьбе Байдена с председателем Коммунистической партии Китая Си Цзиньпинем.

«Россия в данной ситуации является союзником Китая, а Китай является главной угрозой Соединенных Штатов — именно так США рассматривают Китай. И, соответственно, для Байдена уже большим успехом стало бы то, если бы ему удалось в этом противостоянии Пекина и Вашингтона вывести Москву за скобки», — резюмировал политолог.

Байден понимает, что с текущим состоянием армии и экономики США не в состоянии воевать на два фронта и с Китаем, и с Россией. Поэтому для американского лидера жизненно важно снизить градус напряженности между двумя лидерами, которая нарастала с самого момента вступления Байдена в должности.

Ранее аналогичную теорию о цели встречи Путина и Байдена высказывал авторитетный австралийско-американский юрист, историк и политолог Джеймс О"Нилл. Американский лидер намерен «вбить клин» между Россией и Китаем, и отказ от санкций в отношении трубопровода «Северный поток — 2» — часть его хитрого маневра по «смягчению» отношения Москвы к Вашингтону.