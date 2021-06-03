Банги, 3 июня. Влияние Франции в ЦАР стремительно снижается, и виноват в этом президент Пятой Республики Эммануэль Макрон. К такому выводу пришли журналисты центральноафриканского издания Le Potentiel Centrafricain.

Вместо того, чтобы отказаться от неоколониальных амбиций и изменить политику в отношении африканской страны, Макрон тратит силы на беспочвенные обвинения в адрес России, которая оказала реальную поддержку ЦАР в разгроме конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Последней каплей стали заявления французского лидера о том, что глава ЦАР Фостен-Арканж Туадера якобы «находится в заложниках» у Москвы, которая «захватывает шахты и политическую систему государства».

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Естественно, Макрон не предоставил никаких подтверждений своим словам. Однако возмущение жителей ЦАР вызывает уже сам факт голословного обвинения. Хозяин Елисейского дворца продемонстрировал, что расценивает ЦАР не как суверенное государство, способное выстраивать отношения с любыми партнерами, а как колонию Франции.

Если Москва в рамках двустороннего соглашения с Банги и под контролем Совета Безопасности ООН занимается обучением Вооруженных сил ЦАР, то Париж продолжает финансировать боевиков, чтобы сохранить возможность грабить африканскую страну.

Журналисты Le Potentiel Centrafricain отмечают, что дипломатические отношения между Францией и ЦАР продолжат ухудшаться, если бывшая метрополия не изменит линию поведения. И начать Макрону следует с извинений.