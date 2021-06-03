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03 июня 22:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:37
Спорт
Российская сборная по хоккею проиграла канадской команде в четвертьфинале ЧМ
22:27
Политика
Протасевич раскрыл имена координаторов протестов в Белоруссии
22:24
Общество
Назван простой способ определить срок годности подушки для сна
22:22
Африка
Жительница Уганды превращает пластиковые отходы в стильные рюкзаки
22:09
Политика
Протасевич назвал поездку в Донбасс «самой главной ошибкой в жизни»
22:08
Политика
Протасевич со слезами на глазах завершил свое интервью
22:04
Экономика
Большое количество медуз угрожает промыслу в Азовском море
22:02
Политика
Мирошник назвал виновных в авианалете на Луганск в 2014 году
22:00
ФАН-ТВ
«Откровенно». Геннадий Онищенко: Все, что о нас говорят — хорошо, кроме некролога
21:59
Политика
Протасевич рассказал о несостоявшихся планах на канал Nexta Live
21:58
Политика
Иностранные СМИ набросились на Симоньян за поддержку Лукашенко
21:57
ЦАР
Неоколониальная стратегия Макрона обрекает Францию на утрату влияния в Африке
21:52
ЦАР
ЦАР и Чад подтвердили курс на диалог в рамках сохранения региональной стабильности
21:52
Политика
Протасевич раскрыл детали покушения на Лукашенко
21:49
Политика
Протасевич рассказал о связи с заговорщиками и штабом Тихановской
21:44
ЦАР
Бойцы ВС Чада обстреляли центральноафриканских фермеров около границы двух республик
21:37
Общество
Выбор вуза без конфуза: составляем собственный рейтинг университетов
21:37
Политика
Протасевич рассказал о контроле оппозиции в Белоруссии премьером Польши
21:33
ЦАР
Не ожидал такого резонанса: Шугалей об интересе немецких СМИ к его словам о Макроне
21:32
Ближний Восток
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Агрессивная риторика Макрона усугубляет разрыв между Францией и ЦАР

  /   Обновлено: 03 июня 2021 21:29
ЦАР
Агрессивная риторика Макрона усугубляет разрыв между Францией и ЦАР
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Банги, 3 июня. Влияние Франции в ЦАР стремительно снижается, и виноват в этом президент Пятой Республики Эммануэль Макрон. К такому выводу пришли журналисты центральноафриканского издания Le Potentiel Centrafricain.

Вместо того, чтобы отказаться от неоколониальных амбиций и изменить политику в отношении африканской страны, Макрон тратит силы на беспочвенные обвинения в адрес России, которая оказала реальную поддержку ЦАР в разгроме конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Последней каплей стали заявления французского лидера о том, что глава ЦАР Фостен-Арканж Туадера якобы «находится в заложниках» у Москвы, которая «захватывает шахты и политическую систему государства».

Фостен-Арканж Туадера
facebook.com  / @La Renaissance

Естественно, Макрон не предоставил никаких подтверждений своим словам. Однако возмущение жителей ЦАР вызывает уже сам факт голословного обвинения. Хозяин Елисейского дворца продемонстрировал, что расценивает ЦАР не как суверенное государство, способное выстраивать отношения с любыми партнерами, а как колонию Франции.

Если Москва в рамках двустороннего соглашения с Банги и под контролем Совета Безопасности ООН занимается обучением Вооруженных сил ЦАР, то Париж продолжает финансировать боевиков, чтобы сохранить возможность грабить африканскую страну.

Журналисты Le Potentiel Centrafricain отмечают, что дипломатические отношения между Францией и ЦАР продолжат ухудшаться, если бывшая метрополия не изменит линию поведения. И начать Макрону следует с извинений.

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африка цар
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